Šulc po hattricku: Kluci říkali, že už mi chybělo to trefit jenom levou

Po ME do 21 let pro mnohé překvapivě Pavel Šulc v zápasech Viktorie Plzeň chyběl v základní sestavě. Kouč Miroslav Koubek na něj měl výraznější fyzické nároky a vypadá to, že dřina se vyplácí. Šikovný záložník platí v poslední době za tahouna Plzně. Českým Budějovicím vstřelil svůj první hattrick v kariéře a notně se podepsal pod výhru 5:2 a další jihočeský propadák.

První ligový hattrick vaší kariéry. Jak jste si užíval zápas?

„Řekl bych, že je to první hattrick v životě vůbec. Jsem šťastný, že se to povedlo. Od začátku jsme měli jasný režim a Dynamo jsme k ničemu nepustili. Škoda té penalty do šatny, ale naštěstí jsme dali hned v úvodu druhé půle gól a pak už jsme si to víceméně hlídali.“

Musel jste si hodně prosazovat u spoluhráčů, že půjdete kopat penaltu?

„Ne, oni mě hned volali, abych si ji vzal a zkompletoval hattrick, takže jim tímto děkuju.“

Proti Gziře v týdnu i dnes bylo vidět, že máte velké sebevědomí. Pomohl vám ten zápas proti maltskému soupeři?

„Myslím, že to tak určitě bylo. Všichni jsme sice věděli, že je to slabší soupeř, ale mohlo nám to jen pomoct, asi nejenom mně. Chytil jsem se a snad v tom budu pokračovat.“

Dal jste gól hlavou, což je taky rarita, že?

„Kluci mi říkali, že už jen chybělo, abych to tam trefil levačkou a měl jsem dneska už úplně všechno. Prostě jsem se tam nějak ocitl na malém vápně, měl jsem spíše blokovat Marcela Čermáka, on míč neměl, trochu jsem do něj žďuchnul a trefil jsem to.“

České Budějovice - Plzeň: Malý velký muž Pavel Šulc se trefil hlavou, 1:4 Video se připravuje ...

Byla to pro vás nostalgie vrátit se na Střelecký ostrov, kde jste dříve působil?

„Vždycky se sem vracím hrozně rád. Byl jsem tady šťastný a odehrál jsem tady i většinu zápasů kvalifikace o ME do 21 let, takže se přiznám, že mě trochu mrzelo, že jsem svůj první hattrick dal právě tady, ale to je fotbal.“

Hrajete vedle Pavla Buchy, který se dnes taky gólově prosadil. Vyhovuje vám tato spolupráce?

„Vyhovuje. Pavel je takový, že má rád balón, chce hrát fotbal. Máme to rozdělené, že já více zabíhám za obranu. Snažím se mu tam udělat i více prostoru a myslím, že nám to spolu svědčí.“

Odehrál jste v neděli nejlepší zápas kariéry?

„Troufnu si říct, že ano, protože kromě těch tří gólů si myslím, že jsem podal celkově dobrý výkon.“

Trenér Koubek říkal, že vás po ME do 21 let nechával dotrénovat. Jak se cítíte?

„Cítím se dobře. Dohnal jsem to, co po mně trenér chtěl. Domluvili jsme se spolu a teď už jsem hrál devadesát minut. Byl to ale specifický zápas. Když dáte gól, tak těch sil najednou máte víc.“