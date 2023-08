360 minut, pak šajtle. Baník ukončil čekání, příště bude bez Ewertona

Tomáš Rosický, Ricardo Quaresma, David Limberský... Možná se do této kategorie plejerů zařadí i David Buchta. Ideálně napodobením fantastických kariér, to je ale ještě daleko. Zatím spíš „jen“ signifikantním kopem vnějším nártem alias šajtlí. Právě touto technickou finesou rozhodl ostravský záložník o výhře Baníku nad Hradcem Králové a prolomil čekání na gól ze hry. „Na tréninku to vychází, nebyl problém,“ smál se žolík, jenž nečekaným řešením překvapil brankáře Pavola Bajzu.