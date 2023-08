První zužování kádru v Plzni: Květ se dohodl na hostování v Turecku

Za Plzeň naskočil do základu na ligový úvod v Teplicích (0:1), kde mu zápas nesedl a navíc se nepříjemně zranil. Další utkání Roman Květ (25) v nejbližší době na západě Čech nepřidá. Viktoria v pondělí odpoledne oficiálně potvrdila informace deníku Sport a serveru iSport.cz, že klapla dohoda v tureckém Sivassporu. Domluveno je roční hostování.

Pětadvacetiletý ofenzivní záložník si poprvé v kariéře vyzkouší zahraniční angažmá. V pondělí bylo dotaženo jeho hostování v nejvyšší turecké soutěži, kde bude oblékat dres Sivassporu.

„Romanovo herní vytížení není v tuto chvíli takové, jaké by si on sám přál. Navíc přišla velmi zajímavá nabídka a on projevil zájem vyzkoušet si působení v zahraničí. Domluvili jsme se tedy na ročním hostování. Jde o velmi kvalitního hráče, kterého budeme samozřejmě pečlivě sledovat a držíme mu palce, aby se mu v Turecku dařilo,“ sdělil na klubovém webu sportovní ředitel Plzně Daniel Kolář.

Květ přišel do Plzně v zimě z Bohemians, jako posilu si jej velmi přál Michal Bílek. Blýskl se dvěma góly proti Budějovicím, pak už ale na své ideální výkony nenavázal. Postupně vypadl ze sestavy a aktuálně je prvním hráčem, kterého se v Plzni týká zužování kádru.

Podle informací deníku Sport a iSport.cz byl hráč už minulý týden v Turecku, dostal svolení od klubu, aby si vyřešil nové angažmá. Zájem projevil Sivasspor, osmifinalista uplynulého ročníku Konferenční ligy. Jednání se vyvinulo dle představ hráče i obou klubů, výsledkem je již zmíněné roční hostování. Květ s mužstvem nebyl na nedělním zápase v Budějovicích.

Vysoký záložník doplatil na značnou konkurenci, která ho odstavila z užší rotace. Nový trenér Miroslav Koubek s ním během přípravy počítal, dokonce ho nasadil do základu v prvním kole FORTUNA:LIGY v Teplicích. Tam mu ale zápas stejně jako celé Plzni nevyšel, navíc střídal kvůli zranění šlachy. V dalších týdnech úplně vypadl z trenérových plánů, zvlášť, když se uprostřed chytili Ibrahim Traoré a stálice Lukáš Kalvach a Pavel Bucha.

Mizivý výhled na pravidelné hraní v Plzni vyřešil hráč s agentem dohodou s jiným klubem. Květ má po angažmá v Příbrami, Bohemians a Plzni před sebou první zahraniční angažmá.

Plzeň má v kádru 24 hráčů do pole a čtyři gólmany. Vedení klubu čeká, jak dopadnou předkola a zda se povede kvalifikace do podzimní fáze Konferenční ligy. Pokud mužstvo postoupí, kádr velmi pravděpodobně zůstane široký, Plzeň má navíc aktuálně sedm zraněných hráčů. V případě vypadnutí z Evropy by ale na soupisce došlo k zásadnějšímu řezu.