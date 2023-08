Strašidelné Dynamo: nuloví stopeři táhnou dolů nejnaivnější tým ligy

Čtyři zápasy, nula bodů – ale hlavně hrozivých 17 inkasovaných gólů na kontě. V historii samostatné české ligy tolik branek v úvodních čtyřech kolech ještě nikdo nedostal. „Jsou strašidelný,“ říká na adresu hráčů českobudějovického Dynama redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle podcastu Liga naruby: „Největší problém jsou stopeři. Na Havlovi a Králíkovi to má stát a oni jsou úplně nuloví. Přitom oba trenéři, Nikl i Zapotočný, byli špičkoví stopeři a hráli v zahraničí. Celý mančaft si ale vzadu neví rady,“ dodává. „Je to nejnaivnější tým v historii ligy a za tím si stojím,“ kroutí hlavou i Fejglův kolega Radek Špryňar.

Jak teď dál z jihočeské mizérie? „Trenér Zápotočný to po Plzni řekl správně: Jsme hloupí, jsme naivní. Přemýšlím, co s tím chtějí dělat. Vím, že někoho můžou ještě přivést, ale kdo teď pustí hotového hráče? Oni přitom potřebují tři nebo čtyři,“ podotýká Špryňar.

Anketa Zvládnou Budějovice v 5. kole porazit Bohemians? ANO NE

Ten ale zatím nad Dynamem, jehož sportovním ředitelem je bývalý redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek, neláme hůl: „Třeba porazí Bohemku a může se to změnit. Podry, fandím ti!“ vzkazuje Špryňar bývalému kolegovi.

České Budějovice přitom v neděli proti Plzni nevyhořeli vzadu poprvé. „Viděl jsem je v Hradci a to bylo ještě horší než to, co předvedl Jablonec teď v sobotu se Spartou,“ srovnává výprasky Fejgl.

Priske coby trumf na Kodaň

Jak dál se sparťanským „děťátkem“ Karabcem?

Provod vlevo: velký comeback sympaťáka

Tijani coby nový Škoda

Minčev? Rosického dítě, ale zatím spíš průšvih.

Dlouholetý spor Filla versus Vrba: kde to začalo?

Na JEDNO PIVO se sudím Orlem…

Strašlivé chyby stoperů Jablonce

Posvíceno na simulanty!

Je Daněk správně mentálně nastaven?

PODÍVEJTE SE NA VIDEO!