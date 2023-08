Kam kráčíš, Dynamo? Budějovice drží smutný rekord, chystají posily

Po jedenácti minutách prohrávali 0:2, smělé plány mohli zmuchlat a zahodit do koše. České Budějovice padly v neděli s Plzní 2:5. Už zase, počtvrté v sezoně. Horší vstup do ligového ročníku na jihu Čech nepamatují. Dynamo chátrá na posledním místě tabulky s nulou na kontě, hrůzná je bilance sedmnácti obdržených gólů. V historii samostatné české ligy tolik branek v úvodních kolech žádný český klub ještě nedostal. Co se v klubu bude dít? Vedení situaci důkladně analyzovalo, mimo jiné chystá posilování kádru.

Podruhé za sebou vstřebávali pětigólovou rychtu. Přitom dost zbytečně, do značné míry se přídělu od Plzně dalo zabránit. Jenže slovo obrana zní v jihočeské kabině skoro jako nadávka. České Budějovice se v sezoně poráží samy, doplácí na naivní defenzivu a školácké chyby. Výsledkem jsou čtyři ztráty, sedmnáct gólů v síti a na bodovém kontě jedna velká nula. Taková bilance se těžko vstřebává a pořádně rozkývala židli trenérského dua Marek Nikl, Tomáš Zápotočný.

„Je to jako když dostane boxer v ringu KO a spadne, my asi ještě pořád spíme,“ kroutil hlavou zklamaný Zápotočný. „Mluvil bych naivně, že tlak na nás s Márou (Niklem) nebude vytvářený. Nesmírně si vážím pana majitele Koubka. Jestli nevyhrajeme s Bohemkou, nemáme tady co dělat. Tak hrůzný start v lize asi Budějovice ještě nezažily. Je mi trošku trapně, pro klub je to maličká ostuda, do takové situace nepatříme,“ pokračoval v upřímné zpovědi po utkání.

Hned v pondělí zasedli členové nejužšího vedení sportovního úseku.