Loňský objev Slovácka nehraje. Špatná příprava, odcházet prý nechce

V nové sezoně FORTUNA:LIGY dostal Merchas Doski (23) čtvrthodinku na Baníku. Víc nic. Paběrkoval už i na jaře, v základu Slovácka byl naposledy 2. dubna. Co se stalo s objevem podzimu, který dal Slavii gól po patnácti vteřinách (5. nejrychlejší v historii nejvyšší soutěže) a zaujal i v Evropě? „Nepovedla se mu příprava,“ okomentoval to lakonicky kouč Martin Svědík. Popřel však, že by měl německý krajní bek či halv s iráckým pasem touhu odejít a plánuje mu dát brzy další příležitost.

Trojnásobný reprezentant Iráku, jenž ve své první sezoně v české lize vstřelil tři branky, proseděl tři ze čtyř zápasů na lavičce. Čeká na šanci, před ním jsou v hierarchii Daniel Holzer a Jan Kalabiška. V tak špatné pozici Merchas Doski od svého loňského příchodu do Slovácka nebyl. Zabrzdily ho záhadné problémy s lýtky, kterých už se snad zbavil.

Jeho prostor se v novém ročníku zúžil i kvůli tomu, že tým přešel na rozestavení se třemi stopery. V sestavě tak aktuálně není místo pro klasického levého obránce a záložníka. „O jedno místo bojují tři,“ zmínil kapitán mužstva Michal Kadlec. Hraje jen halvbek, zatím nejčastěji Holzer.

„Merchy má konkurenci. Třikrát hrál Holzer - a slušně,“ podotkl trenér Martin Svědík. Rodáka z Hannoveru v žádném případě neodepsal. Sleduje, jak maká v tréninku. „Zvednul se,“ ocenil. „Myslím, že nebude trvat dlouho a do hry se dostane. Vůbec na něm nevidím, že by byl otrávenej. Mluvíme spolu, bavili jsme se zrovna před Bohemkou,“ připojil.

Slovácko - Slavia: Doski bleskově nachytal Mandouse, 1:0 Video se připravuje ...

Svědíkova slova potvrzuje i Kadlec, který je mladému cizinci z hráčů nejblíže. Domluví se spolu německy. „Merchy je pohodový kluk, nedělá nic v neprospěch mužstva,“ ujistil stoper.

„Trávím s ním dost času. I s Regim (Ciciliou) chodíme na obědy nebo jim pomáhám, když potřebují něco přeložit. Je jasné, že je zklamaný, když nehraje. Ale to by byl každý. Trénuje poctivě. Je to jen o tom dostat se zase do pohody. Šanci určitě dostane,“ nepochyboval.

Kouč uvažoval, že by Doskiho postavil v neděli v Ďolíčku do základu. Nakonec zvolil zkušenějšího Kalabišku, hlavně kvůli jeho urostlejší postavě a hlavičkářským dispozicím. „Bohemka si někdy zjednoduší výstavbu přes Köstla, což jsme chtěli eliminovat,“ vysvětlil Svědík. „Přednost dostal Kali, ale nikde není napsané, že to nebude v příštím zápase jinak.“

Zprávy o tom, že si dynamický Doski hledá angažmá, se podle jeho informací nezakládají na pravdě. Samotný hráč je prý odhodlaný dál bojovat o minuty ve Slovácku. „Nemám zprávy, že by chtěl jít pryč. On sám mi říká, že to není pravda. Nějaké nabídky údajně měl, ale nechtěl odejít,“ informoval trenér před duelem s Mladou Boleslaví.

U rozmluvy byl také Kadlec, fungující v kabině jako překladatel. O Doskiho záměru změnit dres zaslechl, ale spoluhráč všechny v klubu přesvědčoval, že nic takového neměl v plánu.

„Trenér se ho na to ptal a Merchy tvrdil, že to není pravda. Dneska manažer něco nadhodí a hráč o tom třeba vůbec neví,“ řekl Kadlec. „Kdybychom hráli s někým jiným než s Bohemkou, myslím, že by byl v sestavě on,“ usoudil.

Takže v sobotu na „Bolku“?