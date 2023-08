Zklamaný Svědík: Některé výkony byly slabé. Trest pro Ciciliu? Nesmysl!

Co se stalo, že jste nevyužili dlouhou přesilovku?

„V prvním poločase se mi náš výkon vůbec nelíbil. Ať už proti jedenácti, nebo deseti. Boleslav byla dřív u odražených míčů, líp je držela, kombinovala. My jsme měli hodně ztrát. Neproměnili jsme dvě hrozby z brejkových situací. I tak jsme se ujali vedení. Utkání jsme mohli mít ve své moci, ale to bychom se museli chovat trošku jinak.“

Proč jste se nechovali?

„Některé individuální výkony byly slabé. A ten týmový byl proti deseti hodně profesorský. Začali jsme hrát ledabyle a místo, abychom soupeře ještě víc přitlačili, vykoledovali jsme si branku. Pak přišel druhý gól, zase ze standardní situace. Vůbec jsme nereagovali na odražený balon a přečíslení na straně. Je nás tam o dva víc a nejsme schopni na to reagovat. Vidím za tím nezodpovědnost a malou koncentraci. Celkově nebyl náš přístup takový, jaký bych chtěl. Nevím, jak si to mám vysvětlit.“

Viděl jste postupně ve hře zlepšení?

„Ve druhém poločase jsme sice měli tlak, ale bylo to takové monotónní. Když jsme se dostali ke střele, většinou jsme trefili hráče před sebou. Anebo jsme dávali centry, které si Matouš Trmal v pohodě sebral. Nakonec se nám podařilo vyrovnat chytrostí Honzy Kalabišky. Od něj to bylo cílené.“

Moc vám nepomohli ani střídající hráči, že? Kromě Kalabišky a jeho gólu.

„Je to pravda. Hrálo se do plných a ne každému od nás to vyhovuje. Chyběl nám Regi (Cicilia), vysoký útočník, který by chodil do centrů. Sice jich tam letělo hodně, ale pokud jste si všiml, ani jednou se do nich nedostal útočník. Ani Mihálik, ani Vecheta. Pokud někdo, tak Daníček nebo někdo jiný. To taky o něčem svědčí. S tlakem do brány a výběrem místa máme neustále problémy. Je to otázka kvality myšlení a techniky. Trošku mě zklamalo, že to netáhnou ti starší hráči. Ale oni sami měli problém se svou výkonností. Začali jsme to zase honit na poslední chvíli.“

Útočník Rigino Cicilia má na čtyři zápasy stopku za vyloučení na Bohemians. Zdá se vám to moc?

„Za mě nesmysl. Nejdřív držel Křapka Regiho. On se mu chtěl vysmeknout a udělal pohyb loktem. Jsem zvědavý, jestli budeme takto důslední dál. Víc se k tomu nechci vyjadřovat.“