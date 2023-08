Cadu ve výhni rýsoval obrat Plzně. Ještě zvednout kondici, hlásil Koubek

V rozpáleném odpoledni se fotbalové tempo hledalo těžko, teploměr stoupal až k 35 stupňům. Během první půle se zatáhlo, ale stále panovalo ohromné dusno. Až v závěrečné pasáži přišel déšť a vzduch se výrazně pročistil.

Plzni stačila ke třem bodům výborná pasáž v nastavení první půle. Olomouc šokovala plný stadion, když se z voleje i pomocí teče krásně trefil Juraj Chvátal. Viktoria ale zareagovala trefami Lukáše Hejdy a Pavla Buchy, čímž si zajistila tři body.

V nepříjemné výhni začala lépe Plzeň, Sigma udeřila zcela nečekaně. Náramně se povedl secvičený signál z rohu. Jan Vodháněl místo centru poslal levačkou balon vzduchem na vápno, kde se do něj opřel Juraj Chvátal a tečovanou střelou z voleje otevřel skóre. „Moc gólů jsem v kariéře nedal, tak asi nejhezčí byl,“ culil se obránce Sigmy po utkání.

Domácí nečekaný gól nalomil, ale nezlomil. Podstatné momenty obratu proběhly v nastavení první půle, kdy Plzeň stihla dvě branky a převrátila vývoj utkání. V obou momentech měl kopačky Cadu.

Nejprve z pravé strany poslal levačkou krásný centr na Hejdu, který hlavou srovnal. O chvíli později z levé strany uvolnil Pavla Buchu, kterého neuhlídal Martin Pospíšil a Viktoria šla do vedení, které si pohlídala až do konce zápasu a slavila tři body za výhru 2:1.

„Cadu tam měl určitě dobré centry i slabší levou. Je variabilní, obránci soupeře dopředu neví, co od něj přijde. Na míči je šikovný, v tréninku to vidím každý den. Musíme u něj trošku zvednout kondici, problém je, že v našem programu nemůžeme zvyšovat trénovanost. Jen cestujeme a hrajeme zápasy,“ poznamenal plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Viktoria se po horším startu probrala, vyhrála už šestý zápas po sobě. V lize přeskočila třetí Olomouc a už nahání pražská „S“. „Jsme při zemi, máme před sebou velice těžkého soupeře v poháru. Tobol jsem viděl, má velice dobrou úroveň. Od toho duelu se budou naše výsledky hodnotit. Debata o vítězné vlně nebo něco podobného je předčasná. Čeká nás tvrdý ořech,“ krotil Koubek pozitivní náladu.

Po tříbodovém zisku v náročných klimatických podmínkách ale domácí končili spokojení. Poté, co v nastavení prvního poločasu uzmuli vedení, už si víceméně bez problémů hlídali náskok. Závěrečný tlak Olomouce ještě utnulo vyloučení střídajícího stopera Lukáše Vraštila, který v pozici posledního hráče zasáhl balon rukou před unikajícím Adamem Vlkanovou.

„Neměl jsem pocit, že by nás Plzeň držela pod krkem a válcovala nás. O to víc mě prohra mrzí. Rozhodlo sedm minut. V nich byla Plzeň výborná a my velmi slabí,“ vystihl průběh utkání trenér Olomouce Václav Jílek.

„Asi to rozhodlo, když padly dva naše góly. Ale Olomouc jsme do ničeho nepouštěli, naopak ze začátku jsme byli nebezpečnější, měli jsme ještě před tímhle tlakem dost zajímavých situací. Pak jsme vygradovali útočné snažení. Byl tam z naší strany silný tlak, udělali jsme kleště, až je scvakli. Z toho jsem měl radost, byla to dobrá pasáž, nasměrovalo to zápas z našeho pohledu do vítězného konce,“ reagoval Koubek.

Plzeň má před sebou výživný program. Už v úterý mužstvo sedá do letadla a míří na dlouhou štreku do Kazachstánu, kde ve čtvrtek večer vykopne úvodní duel play off o Konferenční ligu proti Tobolu Kostanaj. Do Česka přiletí až v pátek odpoledne, kvůli náročnému programu si odložila nedělní duel v Mladé Boleslavi.