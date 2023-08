Koeficient: Česko potřebuje postup tří klubů, 15. místo bude i tak těžké

Lukáš Haraslín se v první půli dostal do dobré šance • Pavel Mazáč (Sport)

České fotbalové kluby figurují před závěrečným 4. předkolem evropských pohárů na 18. místě žebříčku národních koeficientů UEFA. Na 15. příčku, která jako poslední znamená pět zástupců v soutěžích, aktuálně ztrácejí 1,250 bodu. K udržení reálné naděje na elitní patnáctku potřebuje Česko tři týmy ve skupinách, tedy i postup Plzně do hlavní fáze Konferenční ligy. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26.

Česko vstupovalo do pohárové sezony podruhé za sebou jen se čtyřmi zástupci. Bohemians Praha 1905 po vyřazení ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli hned na startu a po dvou porážkách s Bodö/Glimt nezískali ani bod. Ve hře tak zůstává už jen trojice českých klubů.

Obhájce ligového titulu Sparta i další z pražských klubů Slavia již mají jistotu účasti minimálně ve skupině Konferenční ligy a v nadcházejícím 4. předkole si zahrají o start v hlavní fázi kvalitnější Evropské ligy. Plzeň v závěrečném play off o Konferenční ligu nastoupí proti Tobolu Kostanaj. Pokud by Západočeši s outsiderem vypadli, tuzemský fotbal by nejspíš ztratil reálnou naději na elitní patnáctku.

I se třemi kluby ve skupinách by Česko čekal náročný úkol a velký boj. Tuzemské týmy se potřebují dostat minimálně před tři země a zároveň by je nesměl nikdo za nimi přeskočit. Devatenácté Řecko, které ztrácí necelé dva body, má přitom velkou šanci hned na čtyři celky ve skupinách.

O příčku nad Českem je Dánsko, které má rovněž ve hře tři zástupce. Dva z nich se ale představí ve 4. předkole Konferenční ligy a pro tuzemský fotbal by tak bylo dobré, aby minimálně jeden z nich vypadl. Šestnáctému Izraeli zbyly v osudí už jen dva celky, patnácté Ukrajině pak čtyři, dva z toho však v Konferenční lize, kde by při vyřazení pro tuto pohárovou sezonu skončily a do skupiny neprošly.

Na čtrnácté Norsko už české kluby ztrácejí téměř dva body. Seveřanům před 4. předkolem rovněž zbyli ve hře tři zástupci, z toho dva v Konferenční lize. Česko by potřebovalo vypadnutí aspoň jednoho z nich, těžšího soupeře má Bergen, který se utká s Alkmaarem. Klíčové 4. předkolo pohárů začne úvodními zápasy příští týden.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26, pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):