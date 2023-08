Obří úleva Dynama: hlavně žádné riziko! Pomohli Bohemians bez jiskry

Jedné nuly se zbavili. Té hrozivé v kolonce bodového zisku. Druhou naopak hráči Dynama přidali. A ta už je může těšit. Vůbec poprvé v sezoně totiž udrželi čisté konto a dali tak alespoň částečnou náplast na 17 inkasovaných gólů v předešlých čtyřech duelech.

„Obrovsky důležité vítězství a tři body. Dali jsme tři góly, sami neinkasovali. Takže samá pozitiva,“ vykládal s viditelnou úlevou ve tváři trenér Českých Budějovic Marek Nikl.

Společně se svým parťákem Tomášem Zápotočným a celým klubem tohle potřebovali. Zápas, kdy všechno secvakne dohromady. Tedy bezpečná defenziva a dostatečně úderná ofenziva.

Jihočeši tuhle rovnici dlouho hledali, často dopláceli až na příliš bohorovný přístup k obranným povinnostem. To v konfrontaci s Bohemians vůbec nebylo téma. Naopak. Dynamo dozadu fachalo velmi dobře.

„Nechtěli jsme jít do žádného rizika. Sami hráči cítili, že je potřeba to hlavně uhrát. Zjednodušili jsme to, kluci přesně věděli, co mají na hřišti dělat. A konečně byli taky odměněni,“ pousmál se Nikl.

Zatímco domácí rozhodně nepůsobili jako dosavadní ligový otloukánek, Bohemians za očekáváním pořádně zaostali. Nefungovalo jim prakticky nic. Dlouhé přihrávky od gólmana či obránců často končily v autech, mezihra prakticky neexistovala.

I agresivita, tolik přiléhavá vlastnost mužstva z Ďolíčku, byla ta tam. Hosté působili odevzdaně, bez jiskry. Jako by si mysleli, že když v předchozích duelech České Budějovice dostávaly jednu nálož za druhou, půjde to samo.

Nešlo...

„Nemyslím, že by to bylo odevzdané. Možná ve druhém poločase se dostavila určitá frustrace, v prvním poločase šlo o vyrovnané utkání. Nebezpečné situace byly na obou stranách. Domácí si za tím možná šli víc, protože byli přitlačení ke zdi. My se sami sráželi zbytečnými ztrátami,“ prohlásil trenér hostů Jaroslav Veselý.

Čarou přes rozpočet bylo brzké vynucené střídání Jana Matouška. Bohemka sice i poté nějaké příležitosti měla, ofenzivní ohňostroj se ale rozhodně nekonal. Nadále tak platí, že „klokani“ v ligovém ročníku vstřelili jediný gól ze hry. Dohromady mají v kapse tři, spolu s Jabloncem a Zlínem nejméně ze všech.

„Když máme pět útočníků, točíme je a výsledkem je jediný gól ze hry, něco je špatně. Je na zamyšlenou, jestli nepřivést ještě jednoho nebo dva hráče. Možná přivedeme právě útočníka, aby nám rozpohyboval ofenzivní vozbu. Pět zápasů je dostatečný vzorek na to, aby se nějaký střelec ukázal. Bez gólů se těžko vyhrává,“ věděl Veselý.

Dynamo naopak se střílením branek takové problémy nemá. Teď, když k nim přidalo i zodpovědnou defenzivu, mohlo konečně otevřít šampaňské. Povolena je ale pouze jedna sklenička. Tříbodový import je totiž cenný, ale nikoli samospásný. Je potřeba navázat. Ideálně už za týden na Baníku.