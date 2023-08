Vrba hledá pro Zlín bombardéra: Jedničku do útoku nemáme. Co posila?

Co budete dělat s produktivitou?

„Určitě s tím máme problém. V útočné fázi hodně rotujeme hráče. Někdy odehrají část utkání velmi dobře, a když potom nastoupí od začátku, to, v čem byli silní v minulém zápase, se jim najednou nedaří. Nemáme jasných dvanáct třináct lidí jako Hradec.“

Kdo za vás bude střílet góly?

„Furt hledáme. Víte sami, že jsme v útoku od začátku soutěže vystřídali spoustu hráčů. Nemáme optimum. Nedaří se nám najít bombardéra, který by to vzal na sebe a dal důležité góly. Ano, momentálně jasnou jedničku na hrot nemáme.“

Tentokrát jste dal v základu poprvé šanci letní posile Latyrovi Ndiayemu ze čtvrté francouzské ligy. Uspěl?

„Já si ho zhodnotím v kabině, to se nebojte. Ukážu mu to i na videu. Dal jsem ho do základu, protože jsme předtím nebyli v útočné fázi optimální. Dostal šanci a uvidíme, co dál.“

Co posílit kádr?

„Nevím, jestli je to reálné a jaké jsou možnosti. O žádných jménech se zatím nebavíme. Ale je možné, že se to během příštích dnů změní. Samozřejmě, že hledáme řešení. Někteří hráči, kteří na tom postu hráli, nám odešli. Přišel Latyr a je otázka, zda je to ten hráč, který nám může pomoct.“

Vaši hru v Hradci Králové po pauze velmi oživili střídající Tom Slončík a Vukadin Vukadinovič. Byl záměr je postavit až do unavenější obrany?

„Viděli jsme poslední zápas domácího celku, který vyhrál 5:1. Možná jsme měli větší respekt, než jsme měli mít. Chtěli jsme hrát spíš ze zajištěné obrany a důsledně do brejkových situací. Je pravda, že by se nám nedařily. Ale ani soupeř se do gólu nedostal do vyložené příležitosti. Tou brankou se vše změnilo, museli jsme jít dopředu. Proto jsme tam dali hráče, kteří jsou výrazně silnější v útočné fázi. Vukadinovič a Slončík byli lepší, přímočařejší. Za stavu 1:0 měl Slončík gólovku, kterou neproměnil a pak nás Hradec potrestal. Posledních třicet minut jsme byli fotbalovější, ale nevedlo to k úspěchu.“