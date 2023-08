Sparta řeší standardky: tři varování za dva zápasy, Panák mluví o náhodě

Sedm inkasovaných gólů v sedmi zápasech není vyloženě průšvih. Zvlášť, když Sparta v ofenzivě spolehlivě reaguje. Jenže při pohledu na obdržené branky se v posledních dvou zápasech objevuje malé varování. Letenští jsou zranitelní po standardních situacích. „Je to spíš o náhodě, že se sešly takhle za sebou,“ odmítl trend sparťanský stoper Filip Panák.

První ligová ztráta je na světě, zrodila se v pátém kole. Sparta hrála po vyloučení Ladislava Krejčího v deseti, bránila se, Teplice ze hry neudeřily. Pomohly si až rohovým kopem. Něčím, co Letenské v tomto týdnu stálo i sen o Lize mistrů.

Brankáře Petera Vindahla překonal hlavou Mohamed Jásir. Egyptský útočník střílel z prostoru na přední tyči, který střežil Václav Sejk. Osobně ho hlídal Jan Mejdr.

Oběma překážkám se teplický forvard snadno vyhnul. „Při těchto situacích se neřeší, jestli je nás deset, nebo jedenáct. O to víc gól mrzí,“ bědoval po utkání stoper Filip Panák.

Proto je potřeba zpozornět. Sparta v posledních dvou zápasech dostala čtyři branky, z toho tři z nich po standardních situacích.

„Jsou pro nás vždycky důležité, a to jak obranné, tak útočné. Je to jedna z možností, jak nás soupeři v české lize mohou překonat. Bylo to tak i proti Teplicím,“ poznamenal trenér Brian Priske. „Z otevřené hry, kdy jsme ve správném postavení, se proti nám neprosazují.“

Zatímco na severu Čech si defenziva Letenských neporadila s rohovým kopem, v úterý v domácí odvetě třetího předkola Ligy mistrů s Kodaní nezvládla situaci po autovém vhazování i přímém kopu.

„Je to spíš o náhodě, že se sešly takhle za sebou,“ zamyslel se Panák. „Ale je potřeba standardní situace zase obrátit v náš prospěch,“ zdůraznil kouč Priske.

Přípravu na ně má v jeho realizačním týmu v režii asistent trenéra Luboš Loučka. Když sparťané kopou roh nebo přímák, vyletí k postranní čáře a se založenýma rukama bedlivě sleduje, jak si svěřenci povedou. „Odvádí na tom spoustu práce,“ pochvaloval si Priske.

A jakou má bilanci v této sezoně? Sedm soutěžních zápasů, z toho ze standardních situací tři inkasované góly a dva vstřelené. V obou případech se po rohovém kopu prosadil v Jablonci stoper Martin Vitík.

„Vždy záleží, jak nás to trefí a jestli máme štěstí nebo jak načasujeme náběh,“ vysvětlil Panák s tím, že nejde o dlouhodobý problém. „Minulou sezonu nás za standardky všichni vychvalovali, že z nich dáváme hodně gólů,“ dodal.

Ano, především z nich těžil Krejčí. Hlavou se trefil i v odvetě na Letné proti Kodani. Vyrovnal na 1:1, jenže při střele si podle rozhodčích pomohl faulem.

Zatím nejde o problém, každopádně nezvládnuté standardní situace zřejmě stály Spartu v minulém týdnu postup přes Kodaň i dva body v Teplicích.