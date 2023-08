Kotal: Červená pro Krejčího byla přísná. Zájem lidí je neskutečný

Sparťanský kapitán by minulý týden na hřišti raději vymazal z paměti. Ladislav Krejčí nedal penaltu v rozstřelu o Ligu mistrů, následně šel předčasně z placu po vyloučení v Teplicích (1:1). „Spíš mu to pomůže,“ odhaduje trenér a expert deníku Sport a iSport.cz Václav Kotal v pravidelném hodnocení víkendového dění ve FORTUNA:LIZE.

Oslabený letenský celek poprvé v lize ztratil body, naopak Slavia po výhře nad Baníkem zůstává stoprocentní. Poprvé slavily Budějovice a zvedá se Plzeň. „Čím větší napětí v lize bude, tím lépe,“ říká Kotal.

Sparta v ligovém ročníku poprvé ztratila. Proč se v Teplicích hraje favoritům tak těžko?

„Nejdůležitější byl jarní příchod trenéra Frťaly. Na teplické hře je vidět markantní zlepšení organizace hry, hráči vědí, co mají hrát, to každému soupeři nevyhovuje. Předvedli zodpovědný výkon a samozřejmě tomu nahrálo i vyloučení Ládi Krejčího.“

Byla červená v pořádku?

„Došlo k ní po kontrole VARu, ale já nevím… Určitě to bylo přísné, záleží, jak si tu situaci rozhodčí vyložil. Za předpokladu, že Krejčí fauloval Filu a ten šel sám na bránu, tak to asi bylo podle pravidel. Nic jiného než červená přijít nemohla. Ale za mě to bylo hodně přísné, Buď je Láďa šikovný, že faul nebyl moc vidět… Každopádně verdikt sudího nakonec musíme respektovat.“

Jak se na Krejčím projeví náročný týden, kdy proti Kodani nedal penaltu v rozstřelu a následující zápas nedohrál?