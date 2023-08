V KURZU: Sparta nasype Karviné, Baník doma vyhraje. Prosadí se Juliš?

Je tu další díl podcastu V kurzu! Po speciálu, ve kterém jsme se věnovali tenisovému US Open, se znovu do našeho hledáčku dostala FORTUNA:LIGA. 6. kolo slibuje gólové žně na pražské Letné. Sparta přivítá Karvinou. Využít by mohla mezer v její obraně. V zádech s podporou domácího prostředí by mohli obhájci titulu Slezanům nadělit minimálně tři góly. Sigma Olomouc vyrukuje na liberecký Slovan a právě teď by se mohl probudit střelec z přípravy Lukáš Juliš. Co jeho spoluhráč Vodháněl? Tipy na další zajímavé kurzy v dalších zápasech vám servírujeme ve videu.