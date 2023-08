Gabriel o synovi Adamovi: Je to moje krev. Sparta by pro něj nebyla výhra

„Je něco jiného předvádět dobré výkony v Hradci a něco jiného je předvádět ve Spartě. Takhle si to asi vyhodnotil i klub, že si neřekl: Teď je o něj zájem, tak si tě vezmeme a budeš na tom postu jasná jednička. Myslím, že by to tak ani nebylo. Místo toho, aby se točili Wiesner s Mejdrem, točili by se tam tři. Ale jak se mi Adam jeví, je to pro něj skvělý přestup. Mám ho zafixovaného, že je to kluk s otevřenou hlavou a vnímáním věcí kolem fotbalu. Dánsko by mu mohlo sedět. A když vidím třeba Vladimíra Coufala, nikdy by mě v Liberci nenapadlo, že bude prvním obráncem ve West Hamu. Podobná cesta může čekat i Adama. Západní a dobré týmy si chodí do Midtjyllandu kupovat hráče, takže když se mu povedou dvě sezony, může odejít do top pěti lig.“