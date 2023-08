Trpišovský chce posily: Máme tipy ze zahraničí. V Česku jsou jen dva hráči

Většinou to tak bývá, že v případě postupu do základní skupiny evropských pohárů, se české týmy poohlížejí po výztuze kádru. Nejinak je tomu u Slavie, která má jistotu účasti v Konferenční lize, nicméně po čtvrtečním vítězství 2:0 nad Luhanskem je blízko postupu do Evropské ligy. Trenér Jindřich Trpišovský by rád přivítal minimálně jednoho hráče. Ideálně dva. Přestupové okno se v Česku zavírá osmého září.

„Upřímně bych si alespoň jednoho hráče ještě přál,“ odvětil slávistický kouč na otázku deníku Sport, zda bude klub před uzavírkou trhu aktivní. „Cítíme, že jeden univerzální hráč, který by zvládnul hrát střed hřiště a byl by to levák, by se nám hodil. Například z Lukáše Provoda jsem měl pocit, že s Luhanskem to nebylo běžecky ono. Chtěli bychom další variantu. Máme nějaké tipy ze zahraničí, nic ale rozjednané není.“

Trpišovský pak upřímně dodal, že jeho nároky splňují dva hráči v Česku. „Aktuální, ani rozjednané, však není nic,“ dodal. Jedna z horkých stop by mohla vést na Hanou. Na širším seznamu potenciálních posil už totiž docela dlouho figuruje Ondřej Zmrzlý z Olomouce. Čtyřiadvacetiletý levonohý univerzál s ostrým centrem totiž přesně naplňuje představy Slavie.

Původně byl ofenzivním záložníkem, v mládeži střílel dost gólů, přihrával na ně. V áčku ho ale Radoslav Látal předělal na levého beka, kde nahradil dlouholetou stálici Michala Vepřeka. Nejdřív Zmrzlého zkoušel na pozici číslo šest, ale tam nevypadal nejlépe, mnohem více mu to sedlo na bekovi. Od té doby se v tomto prostoru pohybuje, výkonnostně neustále roste. Po straně umí nebezpečně vyrazit dopředu, předpisově zavírá zadní tyč. Přesně tuto typologii Trpišovský zbožňuje.

Slavia se rozhodovala už dříve mezi ním a Davidem Juráskem, v zimě 2022 vyhrál o rok mladší borec z Mladé Boleslavi. Teď se ke Zmrzlému, který loni debutoval v národním týmu, může vrátit. S příchody z Olomouce má z poslední doby velmi dobrou zkušenost (Zima, Mandous, Chytil). I to může hrát podstatnou roli. Ve fotbalovém zákulisí se o transferu začíná potichu hovořit.

Zmrzlý je jednoduše na radaru. Do Baníku ho chtěl nedávno Pavel Hapal, vyptávala se také polská Legia i kluby z Beneluxu a Itálie.

Sigma by se transferu bránit nemusela. Na rozdíl od jiných klubů má na levé straně zastupitelnost ve stejně kvalitním Jiřím Slámovi, který v minulé sezoně nasbíral šest kanadských bodů.

Dalším hráčem, kterého Slavia monitoruje, je Quadri Adediran z Českých Budějovic. Tahle linka ale není úplně žhavá. Kluby momentálně v kontaktu nejsou. S blížícím se koncem přestupního termínu však může na diskuse dojít.

A třetí do party je Cheick Souaré, dvacetiletý krajní záložník z Vyškova. O zájmu Slavie a Plzně psal web iSport.cz ve čtvrtek.