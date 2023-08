Ondrášek o béčku na Admiře: Skandál! Zápotočný už se vzdal Pojezného

Upřímně, moc toho České Budějovice v Ostravě (0:2) nepředvedly. Jen dvě střely na bránu, gólovka takřka žádná. „Ani se nebudu ptát našeho kondičáka, kolik jsme toho naběhli, protože to bude skandál. Je to málo a nemůžeme takto pokračovat,“ byl velmi kritický útočník Zdeněk Ondrášek. Trenér Tomáš Zápotočný projevil zklamání rovněž, ale takhle ostrý směrem k hráčům Dynama nebyl. Nicméně přiznal, že by ještě rád přivedl posilu do obrany.

Ale postupně. Než Jihočeši odjeli k zápasu do Ostravy, byli v minulých dnech velmi skloňovaným týmem. Lépe řečeno jejich béčko, které bylo před týdnem katastrofálním rozhodčím Michalem Patákem ostudně obráno o body na půdě pražské Admiry (1:2).

„Bavili jsme se o tom, je to skandál,“ kroutil hlavou zkušený hrot Zdeněk Ondrášek, jenž se po letech vrátil domů určitě ne kvůli takovým zářezům z řad podvodných sudích. „Naštěstí to člověk nevidí každý den, ale tohle nepatří nejen do sportu, ale do světa vůbec,“ ulevil si.

„Béčku jsme vyjádřili velkou podporu. Co se tam stalo, už ale musí vyřešit jiní,“ přidal se kouč Tomáš Zápotočný.

Čerstvou posilu z Brna, Musu Alliho, s kolegou Markem Niklem vypustil do hry až po hodině, ale ke zlepšení výkonu Dynama či alespoň nebezpečnosti to nevedlo. Naopak se drobný šikula přimotal k situaci před první inkasovanou brankou, když pozdně zareagoval na Davida Buchtu.

„Měl to těžké, potřebuje se s námi sžít. Máme ho v týmu tři dny, ale mně se líbil. Vypadá zajímavě, a až nám trošku potrénuje a bude vědět, jakým stylem chceme hrát, myslím, že bude zlobit soupeře,“ hodnotil Musův výkon Zápotočný.

Nigerijci obecně byli v sobotu ve Vítkovicích v kurzu, nejvíc dvougólový Abdullahi Tanko. „Taky jsme ho chtěli, ale máte tady pana Brabce, který ho udělal,“ usmál se trenér před novináři.

„Sledovali jsme ho ve Varndsorfu, je to výborný hráč. Fotbal je o rychlosti – a takové hráče chcete. Viděli jsme to. My máme však taky zajímavé hráče, tak uvidíme,“ mrknul Zápotočný.

Pravda, České Budějovice mají například Quadriho Adedirana. Zatím, protože se o něj zajímá Slavia. Jak samotný ofenzivní univerzál s nadstandardní levačkou vnímá „spekulativní“ období?

„V týdnu jsem se s ním bavil, je dobře nastavený. Říkal, že to nevnímá, že jsou to novinářské kachny a žblebty, a až bude konkrétní nabídka, budeme to řešit. On je extrémně inteligentní, chodí za námi, ptá se jakým stylem chceme hrát, kde se má pohybovat. Bude to hvězda,“ chválil.

Koho však Zápotočný a spol. nemá a mít nebude, je Karel Pojezný. Přes velký interes posledního celku tabulku se situace stoperů Baníku vyvinula tak, že momentálně má Pavel Hapal k dispozici jen právě Pojezného a Michala Frydrycha. Eneo Bitri zmizel do norské Valerengy, David Lischka je zraněný a Filip Blažek musel kvůli zdravotním problémům střídat v 70. minutě. Zaskočit napravo může Gigli Ndefe, ale posílení (Vojtěch Smrž) se intenzivně řeší. A Pojezný je najednou v základu.

„Už se ho vzdáváme. Do Ostravy jsme volali, jestli si tím nepomůžeme. Potřebujeme někoho do zadních řad. Věřím, že někoho přivedeme, protože tam nás trochu tlačí bota,“ přiznal Zápotočný.

Negativně však mediální povinnosti nezakončil. Návrat do Slezska, kde „Zápo“ coby obránce pod vedením Vlastimila Petržely přispěl v druholigové sezoně 2016/17 k postupovému návratu mezi elitu, si užil.

„Zavzpomínal jsem, bylo to krásné, když byl nástup. Tohle je fotbalové město, fanoušci fantastičtí, klub výborný a patří úplně někam jinam,“ dodal.