„Zlobivý kluk“ Kuchta na odchodu? Kometa z Vyškova má blíž Slavii

Poznali to na Slavii, teď to samé zřejmě zažívá i Sparta: vztah Jana Kuchty a klubu, kde útočník právě působí, se po čase opotřebuje… Co bude dál? „Podle mých informací Jan Kuchta během letní přípravy trošku zlobil,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Nejde o životosprávu, ale o chování v týmu. On je trochu neřízená střela a složitější kluk. A jeho konce v klubech jsou pak hodně rychlé,“ dodává. „Neříkám, že je úplně na odchodu, ale slyšel jsem – a myslím, že to je dost zaručená zpráva – že jeho agentura mu hledá klub,“ přidává Fejglův kolega Michal Kvasnica. „A pokud ho Sparta ztratí, tak je oproti minulé sezoně poloviční,“ zdůrazňuje. Kde by úřadující mistr hledal případnou odpovídající náhradu do útoku? Stopy vedou do USA…