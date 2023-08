Liga láká, návštěvnost roste! Co pomohlo? Inspirace „S“ i nové stadiony

V neděli se v Hradci Králové, kousek od řeky Orlice a přívětivého koupaliště na Flošně, rozjede fotbalový festival. Na své si přijdou prckové i jejich rodiče. Celý den bude zasvěcený stavbě, po níž východočeská metropole desítky let bažila. Ve středu pozornosti se ocitne nový stadion, nad nímž ční kouzelná lízátka.

Děti si užijí hry, rodiče poslechnou pár muzikantů a v osm večer vypukne hlavní bod. Na zápas s Olomoucí bude dozajista opět narváno, stejně jako v případě prvních dvou utkání v nové aréně, jíž místní neřeknou jinak než postaru Malšák.

Duel 7. kola zapadne do rozpuku nejvyšší soutěže. FORTUNA:LIGA, jíž v ohledu fanouškovském dodávají (naprosto logicky) největší šťávu slavná pražská S, Sparta se Slavií, zažívá přísun pozornosti.

Narůst hned u třinácti týmů

Co za ním stojí? Proč čísla vylétla zrovna v létě 2023?

První faktor je viditelný. Nejslavnější kluby vedou ostatní, jdou příkladem. Sparta sice nevyprodala poslední střet s Karvinou, přesto bylo na stadionu téměř 17 tisíc lidí, což je také její průměr z prvních tří utkání. Navíc před Karvinou uvítala Olomouc a Pardubice, tedy – a to při vší úctě – ne úplně nejatraktivnější soky.

„Nevím, jak jste to viděli vy, ale já byl nadšený z atmosféry a viděl jsem velký rozdíl proti začátku minulé sezony,“ líčil kouč Brian Priske po výhře nad Olomoucí. „Musím fanoušky vyzdvihnout, fantasticky tým podpořili už od rozcvičky. Věřte mi, že hráči na hřišti to nejen vidí a slyší, ale i cítí.“

Slavia je průměrově ještě výše, aktuálně na čísle 18 019. Přispívá jí k tomu i fakt, že přivítala Baník, jehož příznivci velmi výrazně zaplnili vlastní sektor.

„Je to úžasné. Jak ty návštěvy, které jsou fantastické, stejně jako atmosféra během zápasu i před zápasem. Kdo tady není přímo na stadionu, z televize to vůbec nemůže pochopit, co se v ochozech při zápase děje. To je něco zcela výjimečného a skvělého,“ radoval se trenér Jindřich Trpišovský.

Z šestnáctičlenného pole se zvedly návštěvy oproti celému minulému ročníku třinácti mančaftům. Níže jsou jen Slovácko, Liberec a Olomouc. Na druhou stranu ani jeden z těchto celků ještě doma neuvítal žádného pražského giganta.

Článek pokračuje pod infografikou.

Jedním ze zásadních činitelů – a tak nějak nejviditelnějším – progresu, je faktor nových stadionů na východě.

Pardubice ještě celý minulý podzim strávily v azylu na Bohemians. Na jaře už si užívaly ve svém. „Věřím, že stadion bude základ pro záchranu,“ říkal kapitán Jan Jeřábek. Stalo se, Pardubičtí na něm v devíti vystoupeních brali pět výher. Klub také pro novou sezonu rozšiřuje možnosti na občerstvení, stvořil rovněž mobilní aplikaci.

„Ta má výhody pro všechny fanoušky, ale některé její funkce jdou vstříc právě majitelům permanentek. Jsme si vědomi toho, že ne každý z nich bude mít možnost přijít na všechna utkání. A tato aplikace nabízí dvě možnosti. První je přenechání permanentky někomu ze svých známých. Druhou možností je poskytnout své místo, v případě splnění časových period, zpátky do prodeje. A pokud se místo na konkrétní utkání prodá, vrátí se jejímu majiteli část peněz,“ vysvětluje předseda představenstva Vladimír Pitter.

Stejný systém využívají i mnohé další kluby.

Pomáhají fanzóny i větší sektor pro hosty

Ale pojďme do Hradce, který pod Lízátky dvakrát vyhrál při skóre 7:1. Průměr vylétl na 8813 diváků, zatímco v Mladé Boleslavi, kde kopal dříve, byl na numeru 1533. Nyní však má klub mnohem větší úkol.

„Máme závazek, chceme je tady udržet. Chceme, aby fotbal lidi bavil, aby to byla show, aby na stadion nechodili s despektem, ale s radostí. Proto náš marketingový ředitel Aleš Havel se Soňou Suchou vymýšlí věci, kterak diváky nalákat. To ostatní je na hráčích, na sportovním řediteli Jirkovi Sabou, na realizačním týmu,“ pronesl šéf Richard Jukl.

A jsme u takzvané „práce s fanoušky“, v níž vynikají pražská S. Je to pochopitelné, mají největší prostředky, základnu příznivců, proto se stávají pro další kluby inspirací.

Vezměte si takové Teplice, které se v nové sezoně rozpínají. Naposledy na Spartu dorazilo skoro 16 tisíc zvědavců. Klub pro ně nachystal mnohá překvapení, která lze pozorovat i na Letné či v Edenu.

„Začali jsme dělat fanzóny před velkými zápasy. Tedy před Plzní a Spartou. Na menší zápasy bychom pokaždé chtěli také něco připravit. Přemýšlel jsem, že bychom ji dělali i na menší zápasy. Dorazí tam hodně dětí, rodiče se nají, dají si nějaké pivo. Máme na to vyloženě kladné ohlasy. Při zápase s Jabloncem jsme měli DJ u pokladen, na Pardubice budeme mít malování na obličej,“ popisuje mluvčí Martin Kovařík.

Došlo také ke změně loga, to je vlastně takový symbolický zlom. „Obecně fan experience je strašně důležitá. Nejde jen o obsah na obrazovce, ale o všechno kolem stadionu. Chceme dostat fanoušky do ochozů už před zápasem,“ doplnil.

Podobné aktivity jsou samozřejmé také na dalších místech. Jiná cesta totiž neexistuje. Lákadel je mnoho, diváci potřebují být přesvědčováni i hýčkáni.

Jsou však i další možnosti. Jednu z nich využívá Jablonec, který ochotně nabídne velkým soupeřům rozsáhlejší sektor pro hosty. V posledních týdnech tady nastoupily Sparta i Slavia, na návštěvě to hned bylo vidět.

„U nás jsou všichni fanoušci vítáni. A jsme rádi, že například kluby jako Jablonec, Teplice nebo Liberec tímto svým přístupem inspirují další kluby v lize. Navíc my jsme si tu jižní tribunu přizpůsobili k tomu, že tam můžeme umístit buď klasický sektor hostů, nebo rozšířenou podobu na zhruba 1100 lidí,“ popisuje mluvčí Martin Bergman.

„Se Spartou bylo na jižní tribuně cca 1100 lidí, teď okolo 900 se Slavií. Je to znát do pokladny, ale na druhou stranu jsou tam náklady navíc. Ale když se to vezme v globálu, pomáhá to celkově zápasu a českému fotbalu, takže největší odměnou je atmosféra,“ přidal.

To vše je bohulibé, ligu posunující. Teď je ale nezbytné zařídit to, co si přeje kouč Slavie Trpišovský: „Doufám, že zhoršeným počasím to neskončí.“