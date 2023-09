Pravděpodobné sestavy: Mandous do akce proti Karviné, Sparta s Peškem

O víkendu nás čeká už 7. kolo FORTUNA:LIGY. Velká trojka do něj půjde po postupech v Evropě v dobrém rozpoložení, byť u Slavie je to s otazníkem. Ondřej Kolář v odvetě se Zorjou nepřesvědčil, proto by mohl v neděli konečně naskočit Aleš Mandous. Sáhne po náročných bojích o EL a KL ke změnám i Sparta, respektive Plzeň? A co další týmy? Projděte si v tradičním článku iSport.cz, jak by mohly vypadat základní sestavy.