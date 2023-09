Šulc coby náhrada za Lingra? Plzeň se brání. Červ rozzuřil i Zeleného

Ángel Preciado do Sparty, Slavia na lovu v Rumunsku – české týmy chtějí využít několik posledních dnů na posílení pro podzimní část sezony. Červenobílí mají na radaru ale i jedno překvapivé jméno z domácí ligy: „Jde o Pavla Šulce z Plzně. Trpišovskému by se hodně líbil, sledují ho už dlouho,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Případný přesun by nicméně nebyl otázkou tohoto přestupového období: „Šulcovi končí smlouva v létě a Plzeň tlačí na to, aby podepsal,“ upřesňuje Špryňar. Informace o zájmu Slavie potvrzuje i jeho kolega Jonáš Bartoš. „Pokud by si Šulc postavil hlavu a nový kontrakt nepodepsal, je ve hře i to, že by sezonu dohrál v plzeňském béčku,“ přibližuje.