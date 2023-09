Nový levý bek Slavie: otravný komár se skvělým centrem a snem o Itálii

Jindřich Trpišovský mluvil o potřebě levonohého obránce takřka celé léto, odpověď na odchod Davida Juráska ale přišla až na konci přestupového období. Andres Dumitrescu z rumunského Sepsi profilově odpovídá přesně tomu, co Slavia v posledních letech v zahraničí hledá. 22 let, výrazné zkušenosti na domácí i mezinárodní scéně, nadprůměrné fyzické vlastnosti a potenciál růstu.

Nechybělo moc k tomu, aby letos Rumun pózoval s modročerveným dresem. Jako hráč s končící smlouvou měl totiž na jaře podepsat v rumunském FCSB, z toho ale nakonec sešlo a levý obránce prodloužil v dosavadním působišti. Důvod? Podle tamních médií chamtivý agent, který si žádal tučný podpisový bonus.

Takový problém už při zájmu Slavie nenastal. Dumitrescu se dostal do hledáčku Trpišovského relativně pozdě, o to rychlejší však jednání byla a mládežnický reprezentant se mohl červenobílým upsat do roku 2027. Přestože majitel Sepsi Laszlo Dioszegi nechtěl původně o přestupu opory ani slyšet.

„Nechceme prodávat žádné hráče. Všichni musí pochopit, že udržení týmu dohromady je pro nás důležitější než peníze,“ řekl po vyřazení šestého celku rumunské nejvyšší soutěže z kvalifikace Konferenční ligy. Slib vydržel jen pár dní, obměkčila ho nabídka 1 milionu eur z Prahy.

Slavia se při výběru posily po pěti letech podívala na východ Evropy, z Rumunska v minulosti přivedla už Michaela Ngadea a Alexandra Balutu. Nyní bude doufat, že mladík půjde spíše ve stopách prvního jmenovaného.

Na své první zahraniční dobrodružství se vydal už jako teenager, kdy se snažil prosadit v juniorských týmech italské Padovy a švýcarského Lugana. V 19 letech se pak vrátil se získanými zkušenosti do vlasti a i přes nízký věk se ihned stal součástí základní sestavy Sepsi.

Ačkoliv debutoval na pozici stopera, brzy si přivlastnil levý kraj obrany a do toho začal pravidelně hrát v reprezentaci do 21 let. S ní se podíval i na domácí Euro.

„Andrese bereme jako zajímavý příslib, investici do budoucna. Dlouhodobě jsme ho sledovali. Je rychlý, dynamický, se skvělým centrem,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Všechny vyjmenované vlastnosti Rumuna rozhodně zdobí a k tomu má i něco navíc – pro soupeře je pekelně nepříjemné na něj hrát.

Nic totiž nevypustí. Svým fyzickým fondem, urputností a tvrdostí v soubojích někdy připomíná duo Bořil - Coufal v nejlepších letech. Na protihráče dotírá jak otravný komár, po lajně létá nahoru dolu. Nezastaví se, dokud nepřeruší akci. Čistě nebo faulem.

Pokud ale Slavii něco na levé straně opravdu chybí, je to pestrá paleta Juráskových centrů. V případě Dumitreska si sešívání mohou v této disciplíně slibovat potenciální zlepšení, mladý obránce vyšle v průměru 3,9 centru za zápas, což je jedno z nejvyšších čísel v rumunské lize. Navíc se solidní úspěšností 32 %, mimochodem stejnou jako měl loni Jurásek. Ten do vápna ale posílal v průměru 6,8 míčů za utkání.

Další předností nové posily Slavie je způsob, jakým kombinuje svou výbušnost s technickými dovednostmi. Dumitrescu není hráč, který by si po „juráskovsku“ točil soupeře přešlapovačkami, místo toho se kolem nich prorve jak buldozer svou rychlostí a agresivním přístupem.

Co by mohlo 181 centimetrů vysokého beka brzdit? S nasazením to někdy trochu přežene, z čehož plynou zbytečné žluté karty, rovněž musí zapracovat na ztrátách míče v nebezpečných prostorech. Při ofenzivních výletech za sebou také někdy nechá otevřený prostor, ve Slavii by ho ale měl na rozdíl od Sepsi jistit jeden stoper navíc.

„Mým idolem je Christian Chivu,“ překvapil po svém seniorském debutu média vzpomínkou na bývalou ikonu rumunského národního týmu. „Jako on bych si chtěl někdy zahrát italskou ligu. Inter Milán? Proč ne!“.

Na Serii A si ještě bude muset mladý Rumun ještě počkat, nejdříve musí uspět v červenobílém dresu. A nebude to mít jednoduché, na jeho postu letos hrál Lukáš Provod, Ivan Schranz, Conrad Wallem i Matěj Jurásek. Není tak pravděpodobné, že by do základní sestavy zamířil ihned po reprezentační pauze.