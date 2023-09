Červa chce Sparta, on má zájem. Slavia se pak ozvala s předkupním právem

Liberecký záložník Lukáš Červ by mohl zamířit do Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký záložník Lukáš Červ by mohl zamířit do Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký záložník Lukáš Červ by mohl zamířit do Sparty • Michal Beránek / Sport

O víkendu štval fanoušky i hráče Sparty, hádal se s nimi. Lukáš Červ v ligovém zápase vystartoval po Ladislavu Krejčím, do vyhroceného sporu se dostal i s Jaroslavem Zeleným. Jenže brzy se podle všeho stane jejich spoluhráčem. Letenští intenzivně jednají s Libercem o přestupu dvaadvacetiletého záložníka. Zádrhel pro Letenské? Do hry vstoupila Slavia.

Sparta na poslední chvíli loví v české lize, rozhlédla se do Liberce. V hledáčku českého mistra se objevil Lukáš Červ. Dvaadvacetiletý hráč by mohl brzy rozšířit střed sparťanské zálohy.

V Liberci se za rok vypracoval v klíčovou personu, málokdy chyběl v základní sestavě. Trenér Brian Priske by jeho příchodem získal další možnost ke Kaanu Kairinenovi, Qazimovi Lacimu, Lukáši Sadílkovi či Davidu Pavelkovi.

Dohodu by Sparta chtěla stihnout do páteční půlnoci, kdy končí přestupové období v Česku. Do hry však vstoupila Slavia, která má s Libercem dohodu o zpětném odkupu. Před rokem jej prodala na sever za 4 miliony, v dohodě je zaneseno, že ho může za dvojnásobek odkoupit zpátky.

Na X (někdejším Twitteru), své oblíbené sociální síti, se ke kauze vyjádřil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Slavia využije příslušných smluvních mechanismů mezi oběma kluby (Slavia – Liberec) na zpětný odkup hráče,“ napsal.

Záležet bude zejména na samotném hráči... Pokud se Červ rozhodne nepřijmout nabídku z Edenu, český vicemistr s tím těžko něco udělá.

Podle informací deníku Sport je přes svou minulost nakloněn přechodu na Letnou. Slavia o něj totiž nejevila zájem, ozvala se až ve chvíli, kdy ji Slovan musel podle smlouvy informovat o zájmu Sparty, což by platilo i v případě kteréhokoli dalšího klubu.

Ve chvíli, kdy Červ vytrvá, bude mít Slavia smůlu a on bude moc odejít do Sparty. Je tu však ještě jedna otázka. Soupiska pro Evropskou ligu je uzavřená, pro domácí soutěž má mistr dostatek borců. Proto je možné, že by záložník zůstal do zimy ve Slovanu.

Co může Červ Spartě dodat? Především zaujetí a emoce, jedná se o vlčáka středu pole. „Je to takový „zmetek“, zlobivák, kterého chcete mít v mužstvu,“ říká bývalý liberecký a slávistický záložník Tomáš Malínský.

Podle Malínského ovšem ke své dotěrnosti přidává i fotbalovou nadstavbu. Jde tedy o to, aby reprezentant do 21 let sám sebe nezavřel do škatulky enfant terrible. „On si to sám uvědomuje,“ je si jistý Malínský.

Červ je na hřišti opravdu nepřehlédnutelný. Pokud by dopadl jeho přesun do Sparty, přihodil by další náboje do debaty o své osobě.