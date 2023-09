Sparta jedná o přestupu záložníka Červa, dohoda s Libercem je blízko

O víkendu štval fanoušky i hráče Sparty, hádal se s nimi. Lukáš Červ v ligovém zápase vystartoval po Ladislavu Krejčím, do vyhroceného sporu se dostal i s Jaroslavem Zeleným. Jenže brzy se s vysokou pravděpodobností stane jedním z nich. Letenští intenzivně jednají s Libercem o přestupu dvaadvacetiletého záložníka, dohoda by se měla stihnout do páteční půlnoci, kdy končí přestupové období v Česku.

Sparta na poslední chvíli loví v české lize, rozhlédla se do Liberce. V hledáčku českého mistra se objevil Lukáš Červ, jeho přestup na Letnou je na spadnutí.

Dvaadvacetiletý záložník by mohl brzy rozšířit střed sparťanské zálohy. V Liberci se za rok vypracoval v klíčovou personu, málokdy chyběl v základní sestavě. Jenže nedělním zápasem proti Spartě zřejmě uzavřel angažmá v Liberci. Za Slovan odehrál 38 ligových zápasů, další v jeho dresu nejspíš nepřidá.

Trenér Brian Priske by jeho příchodem získal další možnost ke Kaanu Kairinenovi, Qazimu Lacimu, Lukáši Sadílkovi či Davidu Pavelkovi.

Přestup na Letnou by byl o to pikantnější, že Červ ještě před rokem patřil Slavii. Do Liberce zamířil po řadě hostování na trvalý přestup za čtyři miliony korun. Součástí dohody bylo i předkupní právo pro „sešívané“. Pokud by o něj projevili zájem, stačilo by vytáhnout dvojnásobnou částku.

Pravděpodobně se tak nestane. Červ se chystá do Sparty.