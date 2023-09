Veselého zmátlo „zázračné uzdravení“ Tanka. Tak to dělejme všichni!

Zápas byl v každé půli jiný, vidíte to podobně?

„V prvním poločase byl opticky lepší Baník. Vypadal, že víc udává tón utkání, ale u šancí byly spíš náznaky, největší bylo to břevno. Ve druhém poločase jsme zápas převzali my a měli jsme až drtivý tlak. Dotlačili jsme gól na 1:0, pak jsme vítězství bohužel ztratili, kdy jsme nezachytili rychlý protiútok. Na to, že jsme v situaci byli ve velkém počtu, tak jsme měli být důslednější. Upřímně, utkání remízové bylo. Za stavu 0:0 bych řekl, že je remíza spravedlivá, ale když jsme vedli, tak jsme měli výhru uhrát. Je to škoda.“

V čem se Bohemians změnili potom, co dali gól? Působili staženěji.

„Možná je v tom strach o výsledek. Ale ta situace byla řešitelná, ještě jsem na ní koukal, byli jsme zpět v dostatečném počtu a šli zbytečně zdvojovat Tanka. Možná hrálo roli, že soupeř vystřídal, Šín byl na hřišti chvíli a naši hráči si ho nepředali. Tři záložníci si dávali přednost a zbytečně couvali do vápna. Možná i na polovině jsme měli být důraznější, tak takový protiútok vůbec nenastal. Jsem zklamaný z inkasovaného gólu, ale ne z výkonu mužstva. Ve druhém poločase hráči za vítězstvím šli, velký posun je, že se hráči tlačí do koncovky, několikrát měli velmi dobré náběhy na přední tyč… Chybí kousek, ale oproti minulým zápasům vidím posun. Jen bychom branek měli střílet víc.“

Chvíli před hromadným střídáním a vyrovnáním přišel na hřiště Tanko, přitom Baník ho těsně před zápasem nahlásil jako zraněného. Nezmátlo vás to trochu?

„Zmátlo. A mám tu zápisy (vytahuje ze zadní kapsy dvě různé verze zápisu o utkání). V jednom je Tanko v základu, druhý jsme dostali ex post a rozhodčí nám řekli, že je Tanko zraněný. Najednou Tanko hraje, podílel se na brance… Nejsem pravidlový odborník, ale bude to oříšek. Jestli to má být takhle, tak budeme všichni kalkulovat se sestavou. Možná soupeř nepočítal s naší sestavou, kdy jsme měli výškovou převahu, a reagoval. Takhle já můžu počkat, až mi soupeř dá sestavu, „zraní“ se mi hráč a pak naskočí. Není to správné, ale nechám to na odbornících. Je to věc rozhodčích a delegáta, jak k tomu přistoupí. Myslím, že zraněný hráč by už v zápise být neměl, natož naskočit na hřiště. Řešili jsme to tu před půl rokem, když se zranil Morávek při rozcvičce a v zápise pak určitě nebyl. Přijde mi to divné. Jestli se to může, tak to dělejme všichni. Budeme narychlo měnit zápisy a hráči se budou zázračně zraňovat a uzdravovat.“

Během reprezentační pauzy přišel Martin Jedlička, jak je to aktuálně s gólmany v Bohemians?

„Reichl s tím byl srozuměný. Od začátku měl informaci, že jednáme s Martinem. Ještě včera jsem s gólmany komunikoval a Reichl říkal, že s tím počítal. Rozhodl jsem se s trenérem gólmanů hlavně pro to, že zhodnocujeme sezonu, kterou tu měl na jaře. Kdyby se vracel Roman Květ a Petr Hronek, asi by se taky vraceli do základní sestavy. Nebylo to jednoduché rozhodnutí a ani veřejností to také není vnímané stoprocentně, každé by mělo své plusy. Pokud by Jedla teď byl na lavičce, byl na na Reichla zbytečný tlak, kdy tam vrátíme Jedličku. Nechtěl jsem, aby to vypadalo, že čekáme na Reichlovu chybu. Podržel nás, chytal výborně, teď máme skvělou trojici gólmanů ještě s Valešem. Kdyby přišel gólman zvenčí a neměl by tu nic odchytaného, Reichl by určitě pokračoval. Bylo to jedno z nejsložitějších rozhodnutí, které jsem jako trenér dělal.“

Jak se s Jedličkou jednalo?

„Vleklo se to. Už po třetím kole vypadalo, že přijde. Ale hostování se dotáhlo později a rozhodnutí jsme museli udělat po zápase s Plzní. Pokud bychom ho nevzali my, už měl dohodnuté hostování v jiném klubu. S Plzní máme i ústní dohodu o možnosti odkupu v zimě. Chtěli jsme přivést i někoho dopředu, bohužel to z různých důvodů nedopadlo, ne úplně naší vinou.“

Když už přestupní období skončilo… Koho jste chtěli přivést?

„Jednali jsme se dvěma hráči ze zahraničí, k tomu se ještě můžeme vrátit v zimě. A skloňoval se i Chramosta, jen to bylo jinou formou, než se prezentovalo. Na konci nešlo o výměnu, ale dávali jsme nabídku, že Chrama koupíme. Chtěli jsme ho a on chtěl přijít, ale zkomplikovaly mu to dva góly v poháru. Kdyby nedal dvě branky Admiře, tak by byla velká šance, že přijde. Zahraniční hráči jsou z klubů, kterým se docela daří, tam jde o otázku dalšího jednání. Víme, že potřebujeme přivést hráče nahoru, ale ne vždy to je jednoduché.“

Bohemians Baník neporazili dvanáctkrát za sebou, čím to je?

„Každá série jednou skončí. V Plzni se taky nevyhrálo xx let a pak se odvezlo 6 bodů… Možná je to neoblíbený soupeř, ale z posledních zápasů máme s Baníkem dvě remízy a vždy na krajíčku, minule to bylo 3:3 po úžasném zápase. Baník už má větší sílu, než měl. Dobře posílil a je kvalitní, nebudeme ho porážet na počkání.“