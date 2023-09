Sparta se Slováckem: Birmančevič v ráži, ovace pro Preciada a „nepenalty“

Zničila Slovácko 5:0, lehce ho přejela, i když soupeř žádal minimálně jednu penaltu. Sparta se naladila na těžký týden, ve čtvrtek vstoupí do Evropské ligy domácím střetem s Arisem Limassol, v neděli se předvede v Edenu ve velkém derby se Slavií. Co vše se na Letné událo?

„Proti Slovácku to byla důležitá výhra a hlavně dobrý výkon. Jsem rád, že jsme vyhráli takovým způsobem. Ve čtvrtek to bude úplně něco jiného, Aris má jinou kvalitu než Slovácko. Chceme si však udržet stejnou disciplínu a mentalitu,“ uvedl trenér Brian Priske. A ne jinak tomu s jistotou bude i v nedělním derby na Slavii. Jaká bude na Letné nálada po nabušeném týdnu?

V zápase se to projevilo. Navíc se v něm řídil plánem, který vyznává Karim Benzema. „Když má ofenzivní hráč možnost, vystřelit a dát gól, tak to udělá, když má možnost nahrát, tak nahraje. Bylo vidět, že máme souhru, že se jen nesnažíme každý vstřelit branku,“ dodal po skvělém výkonu.

Dal dva góly, na jeden nahrál, byl mužem zápasu. Křídelník Veljko Birmančevič si pak pochvaloval, že mu pomohla reprezentační pauza. „Nebyl jsem nominovaný do národního týmu, měl jsem tři, čtyři dny volno. Myslím, že moje tělo to potřebovalo a jsem zase připravený, abych byl schopný absolvovat zápas každé tři nebo čtyři dny,“ vykládal.

Chceme penalty

Slovácko bylo bezzubé, málo nebezpečné, přesto se do pár situací dostalo. Ve druhé půli dvě jeho šance zaváněly faulem ve vápně. Trenér Martin Svědík si postěžoval, že ani jedna penalta nebyla odpískaná.

„Jsem přesvědčený, že kdyby to bylo na druhé straně, tak minimálně jedna prostě bude. Merchas Doski se dostával před hráče, on vůbec nehrál balon, ani nevěděl, kde je, jen Mechase držel rukama. Bylo nám řečeno, že je to málo. Za mě je to zbytečné, kvůli tomu jsme neprohráli, ale jak říkám, na druhé straně by to penalta stoprocentně byla,“ povídal na tiskové konferenci. Nutno říct, že na jeho poměry velmi klidně.

Sparta - Slovácko: Hraniční souboj ve vápně, Vindahl vytáhl Holzerovu střelu na tyč! Video se připravuje ...