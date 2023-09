Efektivnější Sparta, kvalitnější Slavia. A pozor na Birmančeviče v CR7 módu!

22 bodů po osmi kolech. Sparta i Slavia jsou před nadcházejícím derby srovnané v čele ligové tabulky, jeden rozdíl je ale do očí bijící: zatímco úřadující mistr nastřílel v tomto ročníku už 24 gólů, tým z Edenu má na svém kontě zatím jen 16 zásahů. A to i přesto, že v metrice xG (tedy očekávaných gólů) má naopak Trpišovského soubor jasně navrch! „Slavia se dostává do více šancí, než Sparta. Ve výstavbě hry je kvalitnější, ale Jurečka a spol. jsou schopní toho spoustu zahodit. Sparta je naopak naprosto efektivní,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „Pokud jde vyloženě o útočníky, má teď Sparta větší kvalitu, než Slavia. Zvlášť, když na Kuchtu teď tlačí zlepšující se Olatunji,“ doplňuje jeho kolega Jiří Fejgl.

Fejgla samozřejmě v zápase proti Slovácku zaujal dvougólový Birmančevič. „Vyloženě mu pomohla repre pauza, je svěží. Všimli jste si, jak si někdy, když mu to nejde, vytahuje trenky jako Ronaldo při tréninku? Jakoby se do toho chtěl pustit, soupeři by si pak měli dát bacha,“ říká s úsměvem: „Navíc pochopil, že Kuchta chce víc balonů za obranu a do náběhu, než do stoje, což jim nefungovalo třeba v Kodani,“ dodává.

Proti Slavii se v dresu Pardubic představil ve výborném světle i Michal Hlavatý, kterého redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz nedávno představili v pořadu iSkaut. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský pak přiznal, že šikovného záložníka dlouhodobě sleduje… „Má formu jako prase,“ chválí Hlavatého Špryňar: „Strašně se mi proti Slavii líbil. Furt hrabe nohama, hraje dopředu – a nějaký alibistický fotbal? Ten k němu vůbec nepatří. Dostane balon a hned kouká, jakým způsobem by ho hrál dopředu.“

