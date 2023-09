Anketa před derby: faktor Trpišovský i zbraň Sparty. Slavii požene Eden

Jaromír Blažek

bývalý brankář Sparty

Jak to dopadne?

„Budu fandit Spartě, určitě je v dobrém rozpoložení. Od začátku sezony se jí daří, v pohárech se dostala tam, kam chtěla. Navíc přes těžkého soupeře. Sparta je na tom v tomhle případě dobře.“

Na jakého hráče se těšíte?

„Těším se na Vindahla, kterého jsem poslední zápasy sledoval. Sparta má teď gólmana, který ji dokáže v těžkých chvílích podržet, a tak by to mělo být. Taky se těším na Aleše Mandouse ve Slavii, který dlouho nechytal a dostal se teď zpátky do brány. Určitě z něj mám lepší pocit než z jeho kolegy (Ondřeje Koláře).“

Co/kdo derby může rozhodnout?

„Derby může dopadnout vždycky jakkoli. Jak na straně Sparty, tak na straně Slavie jsou hráči, kteří jsou rozdíloví. Víc sleduju Spartu samozřejmě, je hodně silná do útoku. Těším se na ten zápas a doufám, že uvidíme ne ubojované derby, ale fotbalové.“