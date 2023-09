Trumf Slavie pro derby: Schranz! Jak na hlavičkové monstrum Krejčího?

Očekávaný střet nejlepších českých klubů současnosti, další duel nejrespektovanějších ligových trenérů Priskeho a Trpišovského. Kdo v derby zazáří? Na koho bude největší tlak? A jaká esa mají oba kouči v rukávech? „Cítím, že slávistickým trumfem může být Schranz,“ říká ve speciálním díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Je to hráč do velkých zápasů, na kterého se můžeš absolutně spolehnout. Nepostradatelný borec. Gólový, poctivý, rychlý, fyzicky zdatný… Tipuju, že se mu to povede.“ S Kvasnicovým hodnocením Schranze souhlasí i jeho redakční kolega Jiří Fejgl: „Schranz? Frajer, kterého přesně v takových zápasech chceš mít vedle sebe,“ říká.