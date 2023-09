Rehabilitace za Spartu. Vynikající start, chválil Svědík. Pak i kritizoval 

Výhra po minulém průšvihu na Letné potěší, co?

„Jsem rád, že jsme to zvládli a reagovali vítězstvím. Po Spartě jsme se trošku rehabilitovali. Měli jsme vynikající začátek, ten bych vypíchl. Rychle jsme otevřeli soupeře, hlavně druhý gól byl hezký. Nicméně po pětadvaceti minutách jsme jako by vypnuli, přestali jsme hrát. Organizace hry nebyla taková, na jakou jsem zvyklý. Vrátili jsme se k tomu zpočátku druhého poločasu.“

Přesto jste dopustili komplikace…

„Nebylo to ideální. Ale jsou to důležité body. Chtěli jsme odčinit Spartu. Pro mužstvo je důležité, že jsme vyhráli a nedostali branku. Pořád je tam ale varovný prst. Náš výkon musíme zlepšit. Jiné týmy by nás trestaly. Vedli jsme 2:0, přidat další branky a trošku utkání uklidnit. Sami vidíte, že nejsme schopní ty šance proměňovat. To mě mrzí a mužstvo to sráží. Museli jsme být neustále ostražití a to nám bere zbytečně i síly. I když jsme nehráli dobře v defenzivě, pořád jsme si příležitosti vytvářeli.“

Jak vám bylo, když Michal Kadlec na poslední chvíli odvrátil balon z brankové čáry a VAR zkoumal, zda nemá platit gól?

„Byla by to určitě nepříjemnost, kdyby Karviná snížila. Káca už to takhle zachránil poněkolikáté. Pro vývoj utkání to byl hodně důležitý moment. Zachoval se důsledně, situaci dohrál úplně do konce. Na některých hráčích možná bylo vidět, že se vrací po zraněních a nemocích. Nešlo jim to úplně tak, jak by mělo.“

Proč po vypršení trestu nedostává větší minutáž útočník Regino Cicilia?

„Musíte si uvědomit, co odehrál minulou sezonu. Navíc teď v repre pauze týden marodil. Nemá na to, aby od začátku pracoval tak, jak bychom chtěli. Věděli jsme, že tím pádem dostane prostor Filip Vecheta. Víte, že jsme chtěli útočníka, ale to se nám nepovedlo. Jsme v situaci, že musíme spoléhat na Filipa. Regi je nyní v situaci, kdy bude dostávat prostor, který bude adekvátní jeho intenzitě v utkání. Nedám ho tam jen proto, že je to Regi a že si někdo myslí, že by měl na hřišti být. Přišel s handicapem a ten pořád má. Sice odehrál za béčko devadesát minut, ale tam je úplně jiné tempo. Ale věřím, že se do toho co nejdřív dostane. Aspoň na šedesát minut. Možná už ve středu v poháru.“

Co je s dalším hroťákem Ondřejem Mihálikem?

„Je zraněný. Bohužel si to udělal asi sám. Jak spadl, pochroumal si rameno. Moc se o tom nemluví, ale trápí nás chřipky, střevní chřipky. Pořád se nám to do týmu vrací.“