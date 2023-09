Kovařík vtipkoval: Centrovat umím. Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme

Máte na svém kontě dvě asistence, jak se vám hrálo?

„Užil jsem si to utkání hodně a musím přiznat, že jsem v něm byl polapen emocionálně od první minuty. Myslím, že i lidé v hledišti si zápas museli užít. Mám radost i kvůli tomu, že jsme zápas dokázali otočit a jsem rád za všechny tři naše útočníky, kteří skórovali.“

Co rozhodlo o vašem úspěchu a tříbodovém zisku?

„Šli jsme si za výhrou někdy možná i s přemírou agresivity, ale myslím si, že Bohemians se tím vždy vyznačovali. Chceme hrát logicky i fotbal, ale bez agresivity to v české lize nejde, protože je značně soubojová. Šlapali jsme do toho a bylo to snad i vidět.“

U toho prvního gólu jste míč zasekl a hodil si ho na svou slabší pravou nohu. Kalkuloval jste s tím, že obránce překvapíte?

„Tak o mně je asi v lize obecně známo, že mám levou dobrou, ale jde o to, že v některých fázích opravdu chcete soupeře překvapit. Jak jsme dneska viděli, tak střílet pravou moc neumím, ale centry mi docela jdou. Tentokrát to padalo, kam mělo.“ (smích)

Bohemians - Olomouc: Kovaříkův rohlík na hlavu proměnil Prekop, 1:1 Video se připravuje ...

Ve druhé půli jste zkoušel i nůžky. Dal jste takto ekvilibristicky někdy v kariéře gól? Kdyby to vyšlo, to je možná zápas kariéry, ne?

„Nedal jsem takový gól, to bych si pamatoval. Chtěl bych se někdy trefit nůžkami, snad to ještě v lize stihnu. Kdybych to dal, tak asi přijdu až na další zápas v neděli.“ (smích)

Divácká kulisa byla výborná. Umocnil atmosféru termín večerního zápasu?

„Pro mě je to stoprocentně lepší. Čím se hraje později, tím jsem radši. Hlavně v létě mám pocit, že když se hraje od tří, tak je to strašně brzo. I na tempu to bylo vidět, že jsme byli živí a sluníčko nás nebrzdilo.“

Takže se těšíte i na domácí zápas 16. prosince od 18 hodin proti Českým Budějovicím?

„To je zase druhá věc. V zimě je lepší hrát dřív, to je jasné, ale světla tomu dodávají takový punc svátečnosti a je to více fotbalovější.“

Bohemians nezastihl začátek sezony v ideálním rozpoložení. Jak moc jsou vlastně ty tři body důležité?

„Jsou extrémně důležité. Máme za sebou devět kol se ziskem 13 bodů, to je skoro bod a půl na zápas, čehož kdybychom se drželi, tak máme na konci základní části zhruba 45 bodů, a to by jistě stačilo zase na přední umístění někde kolem páté, šesté pozice. Taky jak praví klasik, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Snad nás duel se Sigmou nakopne a navážeme na něj.“