Kotal se v týdnu bál, pak překvapil čtyřkou vzadu. Látal: Čekali jsme to

„Věděli jsme, že nálada v mužstvu nemusí být po předchozích utkáních ideální, ale přesvědčovali jsme kluky, že to v nich je, ale že musejí plnit úkoly,“ popisoval kouč.

„Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Celý týden jsem četl vlnu pozitivních ohlasů na můj příchod, o to větší jsem měl strach. Užil jsem si to moc, krásná atmosféra, nádherný stadion, spousta lidí,“ rozplýval se navrátilec.

Aby ne, ve vzduchu opravdu byla cítit velká věc. Kotal je ve městě oblíbený, šlo poznat, že i Václav Pilař je extrémně motivovaný v obnovené premiéře jednoho ze svých osudových učitelů uspět.

„Byl to duel o šest bodů, takže hrozně důležitý,“ připomněl střelec Horák, jenž zapsal už 3+1.

Jablonec naopak stále zůstává jediným ligovým týmem, který v tomto ročníku ještě nezvítězil. Hra sice nebyla špatná, končila však povětšinou před vápnem.

A když už Severočeši začali být nebezpeční, paradoxně zejména až v deseti po vyloučení Haidersona Hurtada, zahazovali stoprocentní tutovky.

Chramostovu střelu z čáry vykopl Filip Čihák, Matouš Krulich mířil hlavou po rohu úplně osamocený vedle a Václav Drchal pro změnu před Pavolem Bajzou bránu přestřelil...

„Je to o psychice,“ povzdechnul si trenér Radoslav Látal. „Máme hru pod kontrolou a podceníme jednoduchou a ojedinělou akci domácích, to v naší situaci není možné... Pan Kotal nás rozestavením nepřekvapil, šlo spíš o způsob hry. Ten jsme čekali zataženější a bez vyššího presinku, potvrdilo se.“

„Série je mrzutá, ale pocitově si myslím, že jsme hráli slušně. Nemám to v hlavě, věřím, že to brzy zlomíme,“ zakončil Jan Chramosta.