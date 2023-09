Plzeň slaví po další kanonádě rekord. Údery stoperů, Staněk v nemocnici

Plzeň suverénním představením proti Pardubicím oslavila 12. výhru po sobě, čímž zlomila klubový rekord ze sezony 2010/11. Parta kolem Pavla Horvátha zvládla v rozmezí srpna a října 11 výher, aktuální Koubkův soubor bilanci ještě vyšperkoval. „Statistiky moc nesleduji, ale je to potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo pracuje dobře a je na dobré cestě,“ pochvaloval si plzeňský kouč úspěšnou bilanci.

Přitom Pardubice šokovaly domácího favorita úvodním gólem. Ve 13. minutě vyšvihl krásné sólo Kryštof Daněk a celou akci zakončil do prázdné brány Denis Darmovzal. Plzni se navíc zranil Jindřich Staněk, kterého do hlavy nešťastně trefil dobíhající Dweh. Reprezentační gólman zkusil po ošetření pokračovat, ale silný otřes ho dál nepustil. Do branky šel už v 19. minutě Marián Tvrdoň.

„Jindra je silně otřesený, byl odvezený do nemocnice v Plzni, kde zůstane z preventivních důvodů na pozorování do rána,“ sdělil mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. „Pokud by do dalšího utkání (na Spartě) ze zdravotních důvodů nemohl, pochopitelně by to byla komplikace. Ale Marián do toho dnes vstoupil dobře a má naši plnou důvěru,“ doplnil Koubek.

V kritické chvíli pomohli domácím barvám stopeři. K otočce výrazně přispěli Dweh (21) a Hranáč (23). Oba využili skvěle kopaných standardek Lukáše Kalvacha a oba oslavili první trefy v rozběhnuté sezoně. „Je dobře, že se střelecky prosadili po standardkách. Když naše branky zrekapitulujeme, dělí se o ně hodně hráčů. Dali jsme v lize 26 branek, náš nejlepší střelec (Pavel Šulc) jich má pět. Ukazuje to variabilitu mužstva. Máme různé směry, odkud a jak udeřit. Není to situace, kdy hraje celý tým na jednoho střelce na hrotu, tady je to pestřejší,“ chválil Koubek.

Dweh skóroval ve 27. minutě. Na hranici vápna si tělem odstavil bránícího soupeře a s přehledem uklidil míč k tyči. Jeho výkony jsou jedním z největších překvapení FORTUNA:LIGY. Reprezentant Libérie vplul z druholigového Vyškova rovnou do základu Plzně a počíná si jako zkušený mazák. První trefa kopíruje progres, jaký mladý bek udělal v uplynulých měsících. „O tomhle jsem vždycky snil, jsem nesmírně šťastný,“ zářil po šestigólové demolici soupeře.

Druhým velkým příběhem nedělního předkrmu k derby byl Hranáč. Podobně jako Dweh se postupně propracoval do základu a stal se klíčovou postavou zadních řad Viktorie. Trefil se po další precizní standardce od Kalvacha. Přeskočil Halinského a na konci první půle zvýšil na 3:1. Branku dal proti klubu, kde strávil dvě sezony na hostování a odehrál velmi dobré zápasy. Z respektu k bývalým parťákům gól neslavil.

Ve druhé půli zvýšil z penalty, kterou sudí nařídil po upozornění od VAR a zhlédnutí videa, Erik Jirka. Plzeň dohrávala v naprostém klidu a bavila diváky ofenzivním fotbalem, V závěru do unavené pardubické obrany ještě dvakrát udeřil Rafiu Durosinmi. Viktoria ve dvou kolech vyprovodila Zlín sedmičkou a Pardubice šestkou. V reprezentační formě pokračuje Lukáš Kalvach, duel s Pardubicemi končil s bilancí 1+3. Na druhé straně se blýskl dvěma krásnými gólovými průniky Kryštof Daněk zapůjčený ze Sparty. „Patří mu obě naše branky,“ smekl pardubický kouč Radoslav Kováč.

Plzeň se ideálně nachystala na příští sobotu, kdy nastoupí ve šlágru na Letné. „Sparta je jiný level, náš taktický scénář může být také jiný. Určitě chceme být aktivní i na Spartě, nebudeme se schovávat, ale chtít hrát náročný fotbal. K soupeři máme respekt, ale nezalezeme tam, takový fotbal hrát nechceme. Při takové sérii, co máme, se na zápas pochopitelně těšíme,“ pravil Koubek.