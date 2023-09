Daňkovy slalomy v Plzni. Host ze Sparty řádil, stopeři posazení na zem

Daněk si v nabitém letenském kádru nedokázal najít pevné místo. Nejlépe se cítí na pozici desítky, kde dokonale zúročí své výjimečné technické schopnosti i kvality na míči. Jenže tuhle pozici trenér Priske ve svém schématu nemá, talent z Baníku se příliš nedostával do herní rotace. Nakonec situaci vyřešilo půlroční hostování v Pardubicích.

Daněk v neděli v Plzni nastoupil za nový tým podruhé. Hned ve 13. minutě ukázal, jaký talent ve dvacetiletém mládežnickém reprezentantovi dřímá. K míči se dostal kolem půlky a okamžitě pelášil k plzeňské brance. Utekl Lukáši Kalvachovi a v plné rychlosti si na vápně povodil Lukáše Hejdu i Robina Hranáče. Střelu vyrazil Jindřich Staněk, který se při zákroku po střetu se Sampsonem Dwehem nešťastně zranil. Míč do odkryté brány pak snadno dorazil Denis Darmovzal.

Plzeň sice utkání rychle otočila a nakonec soupeře vyprovodila domů se šesti góly, host ze Sparty ale předvedl ještě jeden výjimečný okamžik. Tentokrát se na vlastní polovině opět zbavil Kalvacha a sprintoval k soupeřově bráně. Na vápně vypálil levačkou a křížnou střelou mířil přesně. V závěru za rozhodnutého stavu snížil na konečných 6:2 pro Viktorii.

„Oba góly byly jeho. Na míči je kvalitní, je to náš nejlepší hráč. Pár míčů ztratil, ale všechno hraje dopředu, je odvážný, proto tady je. Aby pomohl nám a my zase jemu,“ vyzdvihl Daňkův přínos pardubický trenér Radoslav Kováč. „Góly padly po jeho krásných akcích, ale byl na to sám,“ zdůraznil. „Dneska to nevyšlo Míšovi Hlavatému, jeho výkon nebyl vůbec dobrý. Hodně na něho tlačíme, je to náš rozdílový hráč. Ale Kryštofovi nepomohl, stejně jako dalších osm hráčů. Pokud jsme v Plzni pomýšleli na nějaký bod, muselo by našich deset hráčů podat nadstandardní výkon a to se nestalo.“

Pardubice si od Daňka hodně slibují, výkonem v Plzni naznačil ohromný potenciál. Jeho přínos bude klub potřebovat v následujících týdnech. Pardubice hrají v týdnu MOL Cup ve Velvarech a následně je čeká východočeské derby proti Hradci.