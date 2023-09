Přetopená kabina Sparty a v ní hanlivý nápis? Frodl: Kuchta měl sklopit uši

Fraška a antireklama na fotbal? Nebo „jen“ maximálně vyštengrovaný zápas, kde nikdo nechce ustoupit ani o milimetr? 308. derby „S“ vejde do dějin jako nefalšovaná „bitva o Eden,“ která neměla vítěze. „Na stadionu byla tak nenávistná atmosféra, že už to nechci zažít, bylo to nejnechutnější derby, jaké pamatuju,“ kroutí hlavou redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby: „Navíc z několika zdrojů máme i informace, že když sparťané přišli do kabiny, tak ji údajně měli mít nesnesitelně přetopenou a v kabině byl navíc na tabuli nápis ´Sparta ku… je´.“ Další otazník derby? „Sudí Szikszay si nechal nadávat od začátku do konce, proto se mu to tak rozjelo. A za mě byl největší problém Řehák s Barankem na hřišti,“ doplňuje jeho kolega Jiří Fejgl.