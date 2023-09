Rozhodčí Szikszay: Aby bylo derby dobré, musí to chtít všechny strany

Zvládl jste derby, nebo ne?

„Toto je spíše otázka na komisi rozhodčích, ale zkusím to popsat ze svého pohledu. Stěžejní situace v derby jsme, myslím, zvládli. Po zhlédnutí zápasu doma bez emocí jsem tam našel ale i prostor pro zlepšení, kdy jsme mohli být důslednější, nebo více použít prevenci před rozehráním volných kopů. Důležité v tomto ohledu bylo i to, že utkání na hřišti i u postranní čáry bylo oboustranně vyhrocené.“

V tunelu před zápasem jste se bavil s oběma kapitány. O čem?

„Ano, je to pravda. V tunelu jsem se bavil s oběma kapitány. Říkal jsem jim, jak chci utkání vést, na co si mají dávat pozor a co nebudu tolerovat. Bohužel v této předzápasové prevenci jsem upřímně zcela vyslyšen nebyl.“

Měl jste už v tu chvíli tušení, že do toho oba týmy jdou s krvavýma očima?

„Od začátku utkání jsem věděl, že nebude jednoduché, ale spíše s množstvím soubojů a vypjatých situací. Lidově řečeno, kdyby týmy chtěly hrát opravdu fotbal, tak ho hrají.“

Už víte, že je něco, co byste udělal jinak?

„Dle mého byly důležité situace vyřešeny správně. Možná jsme mohli být důslednější na hráče hostů Preciada při zákroku na domácího hráče Provoda, kde jsme měli udělit červenou kartu.“

Neplatí to i pro Kuchtu, který hned ve druhé minutě vrazil ostře do Bořila? Žlutá karta byla na místě.

„Popravdě jsem o žluté kartě při tomto zákroku ani neuvažoval.“

O penaltě pro Slavii jste měl jasno hned?

„Víceméně ano. Preciado šel do souboje nešikovně, zezadu pod nohy soupeře, zasáhl míč, ale i nohy soupeře. Za mě to byl v tu chvíli jasný pokutový kop.“

Když už jste zapískal, neměl za penaltový faul dostat Preciado žlutou?

„Pro mě to žlutá karta nebyla. Nevyhodnotil jsem situaci jako vyloženou šanci v pokutovém území nebo že by hráč šel do souboje bezohledně. Byla to spíše nešikovnost, kdy hráče soupeře nedbale podrazil. Penalta byla podle mě dostatečný trest.“

Zvažoval jste přerušení utkání za dělobuch ze sparťanského kotle?

„Samozřejmě v tu chvíli vás to napadne, protože v sektoru vedle kotle Sparty byly i rodiny s dětmi. Toto jednání absolutně odsuzuji. Zde ale patří i dík hráčům Sparty, že pomohli vlastní kotel uklidnit. Hra byla přerušena na dvě minuty a následně jsme mohli pokračovat v utkání.“

Pak se začali prát kapitáni. Kdy jste se rozhodl, že půjdou ven oba?

„Prakticky ihned, co jsem je viděl u sebe, jak se drží pod krkem. Takové chování do fotbalu nepatří. Takoví hráči jsou osobnosti a měli by jít příkladem.“

Ruku Ogbua jste měl přímo před sebou. Proč jste nepískal hned?

„Máte pravdu, byl jsem v dobrém pozičním postavení, abych do přestupku mohl vidět. Nicméně jsem si nebyl jistý, jestli hráč Ogbu zahrál míč tělem, kolenem či rukou a nebyl jsem stoprocentně přesvědčený o penaltě, proto jsem hned nepískal. Po zhlédnutí záběru bylo ale vidět, že hráč Ogbu má ruku daleko od těla a míč lehce změní směr po doteku s jeho rukou.“

Trenér Trpišovský říkal, že jeho asistent Řehák šel uklidňovat situaci. Měl jste ten pocit?

„Pana Řeháka osobně neznám, jen z fotbalu. Ale takový pocit jako pan Trpišovský jsem rozhodně neměl.“

Jak hodnotíte chování realizačních týmů?

„Řeknu to asi takhle. Myslím, že jako všichni fanoušci fotbalu jsme se i my rozhodčí na zápas těšili, že to bude i pro nás zatím vrchol rozhodcovské kariéry a podzimní části sezony. Důsledně jsme se před zápasem připravovali i s pomocí komise rozhodčích. Ale aby zápas dopadl, jak všichni chtějí, musí to chtít všechny strany. V zápase byly situace, ve kterých jsem postrádal nejen respekt k soupeři, ale i obyčejný lidský respekt. I já jsem mohl některé situace řešit jinak, ale obecně se máme všichni pořád co učit, protože všichni víme, že takové derby nikdo vidět nechce.“