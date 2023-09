Liga očima fanoušků: Derby? Ostuda od všech na hřišti. Baník si sedá

VIKTORIA PLZEŇ

Věřím, že se to na Spartě nezvrhne…

Tak jsme se přesvědčili, že v popeleční – čti Konferenční – lize asi není slabý soupeř. Sice máme samý Balkán a východ, nicméně ořezávátka to nejsou. Ale zatím to nevadí, tři body jsou doma a historie se neptá, za jaký výsledek. Faktem je, že Kalvach dal dva góly ve dvou zápasech a to u něho není zvykem. On celý tým šlape, jen je škoda Staňkova zranění s Pardubicemi, snad se dá do soboty do pořádku. Dobré znamení pro mě je, že kdo nastoupí z lavičky, ten se opravdu snaží. A opět se budu opakovat: hrají mladí, hrají dobře, nikoho se nebojí a to je skvělé.

Opravdu jsem zvědav na srážku se Spartou. Obě obrany mají okénka, útoky sypou branky jako na běžícím pásu, klidně by to mohlo být 3:3. Akorát cena za lístek, to je palba. Cenotvorba mi nějak uniká… Už to bohužel nebude pro obyčejný lidi. Taková tříčlenná rodina vyplázne tři tisíce a ani nemrkne. Taky by bylo dobré, aby se to na hřišti nezvrhlo jako v neděli. Naštěstí jsou snad mužstva soudná a uvidíme pěkný fotbal. Pro mě by i plichta byla moc hezká. Čest královně Viktorce!

KOVI. 55 let, koordinátor distribuce