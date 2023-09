Lafata: Byl jsem skeptik, ale Priske byl dobrý krok. Dva Češi by na Spartu měli

Ve své poslední ligové sezoně zažil na Letné trenérský experiment jménem Andrea Stramaccioni – a nebylo tajemstvím, že to, co se za jeho působení dělo, těžce kousal. „Nemohlo to fungovat,“ ohlíží se slavný sparťanský kanonýr David Lafata. Nejspíš i pod vlivem toho proto nebyl loni v létě příliš nakloněn příchodu dánského experta Briana Priskeho. „Musím říct, že když přicházel, byl jsem skeptický,“ nezastírá. Nejen zisk titulu ho nicméně přesvědčil o tom, že nedůvěra nebyla na místě. „Musím uznat, že Sparta se posunula, je vidět, co chce hrát,“ říká ve speciálním videorozhovoru.