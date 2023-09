Vrbu potěšil (jen) poločas: Od Pidra čekáme víc. Až naklonujeme Didibu...

Do zápasu se položil, na jeho konci u lajny štěkal na rozhodčí i záložníka soupeře Patrika Hellebranda. Pavlu Vrbovi (59) vyšla proti Českým Budějovicím střídání a vznikl z toho aspoň bod. Pořád je to ale bída. Zlín je v tabulce FORTUNA:LIGY poslední a největší konkurenti mu v sobotu odskočili. „Za druhý poločas bychom si výhru zasloužili,“ mínil kouč po remíze 1:1.

Berete bod?

„Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře. Ve druhém poločase jsme zase byli po vstřelené brance určitě mnohem blíž k vítězství. Z tohoto pohledu jsme si ho zasloužili. Náš výkon už vypadal slušně. Byli jsme důraznější, víc na míči a v presu. Mrzí mě, že se nám to nakonec nepodařilo zlomit úplně.“

Za první půli jste si ale vyhrát nezasloužili.

„Nebyli jsme tak aktivní, jak jsme chtěli být. Hlavně v napadání jejich rozehrávky jsme měli být silnější. Ale musíte vzít v potaz i to, že Dynamo není úplně špatné mužstvo. Má na soupisce kvalitní hráče. Pomohla nám střídání, noví hráči to oživili. Vukadinovičovi vyhovovalo, že měl dostatek prostoru. Pohyboval se tam, kde mu to vyhovovalo. Využíval svých dovedností a schopností.“

Proč jste vytáhl nejlepšího stopera Josse Didibu opět do středu zálohy na šestku?

„Hledali jsme řešení. Chtěli jsme tam mít hráče, který bude plnit určité úkoly. Nevím, kdo by tam měl být jiný. Máte lepší řešení do středu hřiště?“

To víte nejlíp vy.

„Souhlasím, že v minulých zápasech hrál velice dobře stopera. Bohužel máme jen jednoho Didibu. Až ho naklonujeme, možná použijeme oba Didiby. Zatím se ho snažíme využít tam, kde si myslíme, že bude pro nás nejužitečnější.“

Podruhé v řadě podal slaboučký výkon Bosňan Selmir Pidro, jenž dorazil nedávno z americké MLS. Co na něj říkáte?

„Máte pravdu, že od něj čekáme víc. Přišel do nového prostředí, asi si zvyká na něco jiného, než dosud zažil.“