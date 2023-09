Od „smrti“ v Domažlicích k první ligové výhře. Látal: Obrovská úleva

Výhra proti silnému Slovácku 2:0, jak ji hodnotíte?

„Ze zápasu jsme měli trochu obavy, protože jsme ve středu hráli těžké utkání v Domažlicích a měli jsme trochu problémy i se zdravotním stavem. Že jsme ještě nevyhráli, měli hráči také v hlavách. Prvních třicet minut bylo výborných, především z pravé strany přes Vakha a Davida Štěpánka. Dvě branky nás uklidnily, mohli jsme se ale uklidnit třetím gólem. Konec jsme dohráli už trochu zatažení.“

Je to pro vás velká úleva?

„Nejen pro měl, ale i pro hráče. Neodehráli jsme špatné zápasy, ale ta tíha na nás v kabině ležela. Dali jsme dnes krásné branky, vše se nám dařilo. Je to obrovská úleva.“

Co říkáte na výkon osmnáctiletého Matouše Krulicha, který při svém prvním startu v základní sestavě vstřelil svůj první gól?

„Abych se přiznal, se štábem jsme do poslední chvíle rozhodovali mezi ním a Václavem Drchalem. Rozhodli jsme se pro něj, protože měl v nohách míň kilometrů ze středečního zápasu. Je agresivnější, dynamičtější a nebezpečnější u brány. Drchy má trochu smůlu, má takové období. Sázka na Matyho vyšla.“

Defenziva zahrála proti Slovácku skvěle. Jaká byla role navrátivšího Jakuba Martince?

„Měli jsme to postavené tak, že v defenzivní fázi jsme přecházeli na tři stopery a při útočení se Martinec vysouval do středové řady. V druhé půli přišel do hry Cicilia, to už jsme hráli klasicky na tři střední obránce. Martinec s ním skákal do hlavičkových soubojů a ti dva další to zajišťovali. Ale myslím si, že kdybychom měli trochu více štěstí a měli o čtyři pět bodů víc, lidé řadí naší stoperskou dvojici úplně někam jinam. Protože ti kluci hrají fakt dobře.“

Dá se říct, že pro Jablonec od dneška začíná nová sezona?

„Kéž byste měl pravdu. Ale my jsme věřili, že se oklepeme. Hrozně nám pomohlo utkání v Domažlicích, tam jsme byli už prakticky mrtví. Nedařilo se nám dát branku proti deseti, šlo to do penalt…Podařilo se nám postoupit a já jsem si řekl, že to byl ten zápas, kdy to můžeme nastartovat.“