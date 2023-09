Hapal se omlouval Sigmě: Tanko je neskutečně rychlý, Macík to měl těžké

Za pět posledních zápasů Baník vydoloval třináct bodů! Sobotní výhra v Olomouci (3:0), se kterou bude pravděpodobně ve zbytku sezony bojovat o horní příčky, byla potvrzením, že to nejhorší, tedy nepřesvědčivý úvod ročníku, má Ostrava za sebou. Byť se Hanáci porazili víceméně sami chybami brankáře Matúše Macíka a slabou efektivitou, duel v nádherné atmosféře před desetitisícovou návštěvou měl jasného krále. Toho ze Slezska. „Pro nás důležité vítězství, nicméně do obou poločasů jsme nevstoupili podle představ,“ uznal trenér FCB Pavel Hapal.

Co rozhodlo?

„Sigma byla v úvodu zápasu určitě lepší a nebezpečnější, ale rozhodlo se prvním gólem a červenou kartou. To nám ohromně pomohlo, od té doby jsme hráli velice dobře. Byli jsme silní na míči, byť to bylo samozřejmě ovlivněno tím, že jsme měli o jednoho hráče více. Ve druhém poločase jsme potřebovali třetí uklidňující gól, aby se soupeř nedostal na kontakt. Jirka Letáček nás podržel, jinak by to bylo složité. Třetí brankou se to zlomilo. Pak už soupeř až na standardku v závěru vůbec nic neměl. Jsem spokojený s vítězstvím.“

Navíc ve vašem městě, kde žijete.

„Ano, doma. Taky jsem říkal hned hráčům Sigmy Olomouc, že mě to mrzí, ale že dneska bojuju za Baník Ostrava. Jsem rád, že jsme to tady zvládli. Chtěl bych poděkovat i olomouckým fanouškům, myslím, že v minulém zápase vyvolávali moje jméno a já jsem jim nepřišel poděkovat. To mě mrzí nejvíc, takže děkuju aspoň touto cestou.“

Souhlasíte, že gólman Matúš Macík vám velmi pomohl?

„U prvního gólu to bylo hrozně složité. Tanko je opravdu neskutečně rychlý, i když ho možná pořád někteří hráči podceňují. Přihrávka za obranu byla ideální, Macík si asi myslel, že tam bude dřív, ale při Tankově rychlosti je to opravdu těžké. Nebyl to jen Macík, bylo to už v minulých utkáních. Důležité bylo, že to Tanko dobře vyřešil. U vyloučení to samé. Dobrý balon za obranu, neskutečná rychlost, klička, kontakt, faul, červená karta.“

Naopak vás Jiří Letáček podržel třikrát velmi výrazně.

„Samozřejmě nás držel, i když tam měl nějaké chyby, které si kluci rozeberou. Myslím, že šlo o výběh a jednou vypadnutý míč z ruky, ale máme oba gólmany výborné. Lety i Markýz (Jakub Markovič) se dobře doplňují, je radost se na ně dívat v tréninkovém procesu. Jsou koncentrovaní, pracují na sobě. A jsou odměněni. V poháru nás podržel Markýz, teď Lety.“

Jaký byl váš herní záměr?

„Chtěli jsme hrát podobně jako Sigma: hodně nahoře presovat. Měli jsme i systém, že horní presink bude podporovat Tanko i Kubala, což se dařilo. Po vyloučení už to bylo o hodně lepší, protože Sigma měla o jednoho hráče méně, tudíž jsme měli víc prostoru. Trošku mě akorát mrzí, že jsme možná mohli závěr dohrát klidněji. Měli jsme tam hloupé ztráty. Jsme kombinační mužstvo, ale některé ztráty byly jednoduché.“

I v minulé sezoně jste na Andrově stadionu vyhráli o tři branky...

„Vždycky se mi tady hrálo dobře. I za své aktivní kariéry se mi tu dařilo. (úsměv) Jinak je to asi shoda okolností. Měli jsme tady domácí prostředí, protože síla baníkovského publika byla velká. Už když hráči přicházeli na rozcvičku, muselo je to nabudit. Takový Tomáš Rigo odehrál všechny tři zápasy po sobě, očekávali jsme možná nějakou únavu. Ta ale přišla až v závěru, protože hlava pracovala i díky fanouškům naplno. Severní tribuna je v Olomouci stavěná tak, že atmosféra bývá úžasná. I domácích diváků přišla spousta, stadion byl zaplněný. Nádhera, radost hrát fotbal.“

Někdo možná namítne, že jste hráli přesilovku, ale mužem zápasu podle iSport.cz byl Jiří Boula. Jak se líbil vám?

„On hraje všechny poslední zápasy velice dobře. Akorát i on měl v závěru zbytečnou ztrátu, kdy jsme byli mezi dvěma hráči a jemu odskočil míč. Až se toho vyvaruje, bude to bezchybné. Hrál dobrý zápas, odjezdil a odmakal to, jak jsme zvyklí.“

Boula byl vždycky brán za defenzivního bořiče, teď přidal asistenci i krásnou kolmici na Tanka, která předcházela vyloučení. Pracuje na sobě dobře?

„To není jenom práce jeho, ale celého realizačního týmu. Hráče upozorňujeme na různé věci. Jirka, a nejen on, měl v krátké minulosti potíž v tom, že se vracel do strany, odkud míč přišel. Tentokrát se snažil to obehrávat, dokonce hrál míče nahoru. To je ve fotbale nejpodstatnější. Pokud se budete vracet pořád zpátky, nedobudete žádný prostor, nevytvoříte si šanci. On to umí, akorát se do toho musí víc tlačit.“

Nicméně ta nadstavba od defenzivní šestky vás musí příjemně překvapovat, ne?

„Mám ho každý den na tréninku, takže mě to nepřekvapuje vůbec. Vím, co umí. Pak je to o tom, že ne každý si třeba dokáže poradit s tlakem utkání. On ano. Byla to jen otázka času. Dnes je na hřišti možná na úkor Kaliho (Filipa Kaloče), ale tak to ve fotbale bývá.“

Ladislav Almási si ve středu poranil kotník, jak to s ním vypadá?

„V pátek s námi normálně trénoval v lehčím módu, kotník ho bolel akorát ve sprintu. Nález tam žádný není, věřím, že je jen otázkou několika dnů, než bude zase plnohodnotně připraven.“

A co je s Danielem Tetourem?

„Tety má malou trhlinku na zadním stehenním svalu, takže teď na nějakou dobu vypadl.“