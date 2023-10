Boleslav byla o gól lepší, vtáhla nás do své hry „bazénů“, říká Veselý

Jak hodnotíte zápas?

„Myslím si, že Boleslav vyhrála zaslouženě, o ten jeden gól byla lepší. Co se týká nás, tak bych řekl, že nás v uvozovkách zdobila velká nepřesnost. Nemůžu vyčíst hráčům nedostatek snahy, ale viděl jsem velký rozdíl obou týmů v přesnosti přihrávek po okamžitém zisku míče, kdy nás Boleslav dostávala pod tlak, což přinášelo problémy hlavně v první půli. Při určité konstelaci jsme mohli remizovat. Z domácích dneska byl cítit více ten chtíč po výhře.“

V prvním poločase tam Jan Matoušek prazvláštně nedokázal míč dostat do sítě takřka z brankové čáry. Byl to klíčový moment za stavu 0:0?

„Asi tam u Matouška ležel jeden z klíčových okamžiků zápasu, to je pravda. Všechny tři góly dnes byly řešitelné z pohledu obran, všechny padly hlavou. My jsme ve druhé půli vyrovnali stav, necháme si dát gól, předtím tam neproměníme šanci, takže bych to neházel na Honzu.“

Dnes to vypadalo, že rozhodli náhradníci, kteří se domácím skvěle chytli, souhlasíte?

„Může to být jeden z faktorů, který nepopírám. Boleslav poskládala skvělé mužstvo, zejména ti hráči nahoře jsou velmi silní. Naši střídající hráči vepředu působili utopeně, protože taky potřebují dostat kloudnou přihrávku, pokud nemáte kvalitní servis, tak se logicky dostáváte pod tlak jako my.“

Porazila vás dnes Boleslav vlastními zbraněmi? Tedy rychlostí a důrazem?

„Víme, že Mladá Boleslav hraje ve vlnách, dost živelně útočí, jsou to takové bazény, kdy jim zůstává pět lidí nahoře a pět dole. Nechtěli jsme takhle hrát, ale vtáhli nás do toho, ale vezměte si, že tam Hrubý mohl dát gól, ale nevyhodnotil situaci dobře a posléze jsme vlastně inkasovali my ten druhý gól. Zároveň si myslím, že z takových centrů, kdy je evidentně, co chce přihrávající hráč udělat, bychom góly dostávat neměli. Může to být zasloužená porážka, ale mohla to být klidně i remíza. Umíme být lepší.“

Místy to vypadalo jako v Ďolíčku, protože fanoušci Bohemians byli hodně slyšet…

„Fandů si vážíme. I tady nás podporovali úžasně. Víme, že máme skvělé příznivce, proto jim chodím děkovat, což je takové moje gesto, protože to není normální, aby v českých končinách fandové takhle jezdili ve velkém ven. Na to, že se hrálo v době hokeje v Mladé Boleslavi, tak i domácí fandili výborně, byla tady na Boleslav dobrá kulisa.“