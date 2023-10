Mandous Vachouška nečekal, bod ho zklamal: Ofsajd tam zřejmě našli

Svoji práci odvedl Aleš Mandous stoprocentně. Tadeáši Vachouškovi lapil v prvním poločase pokutový kop. Pak už jen smutně sledoval trápení slávistických spoluhráčů. Favorit v Teplicích zklamal. Herně i výsledkově. V kalendářním roce 2023 už podruhé… „Bod nebereme. Celý zápas jsme byli lepší, dali jsme gól, který nám bohužel neuznali. Vázla nám koncovka a bohužel to skončilo remízou,“ kroutil hlavou jednatřicetiletý gólman nad výsledkem 0:0.

Jaký to byl pro brankáře zápas? Teplice hrozily sporadicky, ale byly nebezpečné...

„Měly nepříjemné brejky, nahazovaly to na Jassíra, ten je silný ve vzduchu a prohazoval balony. Druhý poločas nám drhla i rozehrávka. Bylo tam pár zkažených přihrávek, ze kterých měl soupeř šance, ale naštěstí gól nevstřelil. Bod je pro nás málo.“

S koncovkou máte problémy od začátku sezony. Pracujete na tom?

„Denně. Kluci to na tréninku uklízí do brány. Myslím, že je to otázkou času. Bohužel nám jediný gól neuznali, takže nemůžeme být spokojení.“

Na penaltu proti vám nakráčel Tadeáš Vachoušek. Tušil jste, co udělá?

„S trenéry jsme se připravovali na různé střelce, zrovna Vachoušek mezi nimi nebyl. (usměje se) Rozhodl jsem se sám, tipl jsem stranu. Hlavně jsem nechtěl jít napřed, abych mu to neulehčil. Vystihl jsem směr a dopadlo to dobře pro nás.“

Z exekutora jste tedy byl překvapený.

„Čekal jsem Marečka, ale naštěstí pro nás si ji vzal mladý Vachy. Kopnul ji tak, jak ji kopnul.“

Jak jste na tom s penaltami?

„Mám sérii, ale nepočítám ji. Vím, že mám asi více než polovinu chycených. Občas s kluky penalty trénujeme, snažím se v nich zlepšovat, i když je to hlavně o štěstí. Určitě se za specialistu nepovažuju, kdybych dnes skočil na druhou stranu, byl jsem vymalovaný.“

V druhém poločase Slavii neuznali gól kvůli ofsajdu. Jak jste to prožíval?

„Radoval jsem se, dali jsme branku, byla to velká euforie, ale najednou se asi na čtyři minuty přestalo hrát. Vůbec jsem nevěděl, co se řeší. V přerušené hře mi pak rozhodčí říkal, že během situace byl ofsajd. Zřejmě ho tam našli, pro nás to znamená, že jsme branku nedali. Smutný a smolný moment.“

Teplice - Slavia: Chytil procpal neposedný balon do sítě! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu Video se připravuje ...

Po utkání obdržel teplický Dramé červenou kartu. Z tribuny bylo špatně identifikovatelné, o co šlo. Přiblížíte to?

„Mezi ním a Igohem (Ogbuem) došlo k nějaké výměně názorů. Šel jsem situaci uklidnit, dostal žlutou kartu, ani nevím, za co. Emoce k tomu patří, rozhodčí říkal, že vylučuje za úder loktem proti Iggymu. Víc nevím.“

Podruhé za sebou jste v lize ztratili. Je to nepříjemné?

„Samozřejmě, ale soutěž je dlouhá. Potřebujeme začít dávat góly a bude to dobré.“