Pulkrab: O kartách jsme se bavili, ale kvůli tvrdší hře mě Boleslav chtěla

Z brouska, který spíše doma pod polštářem střádal žluté kartonky, je teď útočník, který sice hraje důrazně, ale pro dobro týmu. Proti Bohemians Matěj Pulkrab jako střídající hráč rozhodl utkání druhou brankou v sezoně. Spasitel? Kdepak, odpověděl by, věřil v sílu týmu. „Když jsem viděl, jak bojujeme, opravdu jsem dnes věřil, že to dotáhneme do vítězného konce,“ radoval se mladoboleslavský útočník po výhře 2:1 .

Věřil jste až do konce, že si tři body necháte doma?

„Bylo to líbivé utkání, ve kterém jsme byli lepším týmem. Měli jsme na začátku druhé půle zvýšit na 2:0. Já sám jsem tam jednu šanci zazdil. A pak dostaneme gól na 1:1, což lze označit za naši klasiku. Když jsem ale viděl, jak bojujeme, opravdu jsem dnes věděl, že to dotáhneme do vítězného konce.“

Jak moc složité bylo naskočit do hry po třiceti minutách za zraněného Júsufa?

„Jo, docela náročné to bylo, protože po dvou vítězných zápasech jsem chtěl hrát, ale asi slyšíte, že nejsem v top zdravotní formě. Člověk počítá, že tam půjde tak v 60. minutě, navíc to zranění Júsufa by se dalo označit za náhlé. Přiznám se, že první poločas jsem se spíše dorozběhával, pak už to bylo v pohodě.“

Takže jste hrál nachlazený?

„Trápila mě viróza během týdne. Nic strašného, ale člověku to nepřidá. Hůře se vám dýchá, více se potíte. Asi to každý zná.“

Vyzráli jste na Bohemians i svým důrazem. Bolelo to utkání?

„Víte, že vlastně ani ne. Zažil jsem už drsnější zápasy a hlavně sám se sebou nejsem extra spokojený, protože jsem mohl určitě vyhrát více soubojů.“

Na začátku sezony jste sbíral žluté karty, pak přišlo vyloučení. Teď spíše dáváte góly. Promlouvali vám trenéři do duše?

„Bavili jsme se o tom, to nebudu zastírat, ale myslím si, že mě Boleslav i kvůli mé tvrdší hře přiváděla. Tady věděli, jak hraju a může se to ještě hodit. A co si budeme povídat, některé ty karty, které jsem dostal, byly docela diskutabilní.“

Když jste v závěru utkání gólem zápas zlomil, oddechl jste si?

„Ten centr Tomáše Ladry byl exkluzivní. Zvedl hlavu a poslal mi to tam na milimetry. Po těch neproměněných šancích jsem si řekl, že to tam konečně padlo, i když jsem skutečně nepropadal panice. Přesně kolem osmdesáté minuty jsme dostřídali, měli jsme dostatek sil a tlačili jsme jako o život. Máme obrovskou kvalitu na lavičce, náhradníci dokážou utkání zvednout, což se tentokrát znovu potvrdilo.“