Liga očima fanoušků: Sparta vs. Plzeň? Konečně fotbal. Neomluvitelná Slavia

Po minulém derby, po němž jsem se cítil, jako bych vylezl ze strojku na maso, opět do české kotliny zavítal fotbal. Je třeba říci, že se o to přičinila obě mužstva. Plzeň mě překvapila, byla našemu týmu víc než dobrým soupeřem. Trenér Koubek se ukázal jako velký odborník, stratég, diplomat a v neposlední řadě bývalý sparťan. Jeho pozápasové hodnocení bylo objektivní, nehledal žádné výmluvy. Myslím, že v Hradci si drbou hlavu, když dali na dojmy a tvrzení okolí, že trenér byl příliš náročný, a proto musel odejít. Snad jim to Náchoďák Kotal vysvětlí a vrátí pravidla zpět.

VIKTORIA PLZEŇ

Na Letné kompletně palec nahoru

Na Letné proti rozjeté Spartě to pro nás byl jeden z těch zápasů, které nám v této sezoně ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Musím říci, že herně to bylo velice pěkné, akorát domácí tým je zatím o kus dál než my. Nicméně úplně mi to nevadí, sobotní utkání se nedalo srovnat s derby, které připomínalo válku. Jedna prohraná bitva nás nemůže položit, a pokud nadšení a elán vydrží, máme se na co těšit.

V ochozech i přes nesmyslně předraženou cenu lístků byla Plzeňáků hromada, atmosféra parádní. Prostě zápas kompletně s palcem nahoru. I když výjimky se najdou: Sampson Dweh tentokrát nic moc a Janu Kopicovi to taky moc nešlo. Jinak brankář Jindřich Staněk je třída a mladíci hráli to, co jsem očekával. Ted přijdou všednější utkání. Astana až někde v pr... a Jablonec, který se zatím moc nechytá. Pevně doufám ve dvě výhry.

Čest královně Viktorce, zvykejte si, dobře už tady bylo...

KOVI. 55 let, koordinátor distribuce