Priske po Betisu: Zasloužili jsme si víc. Vindahl? Tohle by se stávat nemělo

Mohli jste získat aspoň bod?

„Byl to od nás dobrý výkon v mnoha ohledech. Zkoušeli jsme hrát vyrovnaně v ofenzivě i defenzivě. Myslím, že hodně věcí fungovalo, měli jsme velké šance v první půli. Samozřejmě jsme nespokojeni s takovým koncem a obdrženým gólem. Ale bylo tam hodně dobrých věcí.“

Proč Betis byl o tolik lepší ve druhé půli? Přepálili jste začátek?

„Doufám, že ne. Hráli jsme tak, jak jsme očekávali. Hráli jsme dobře, maximálně jsme presovali, rozhodovali se správně. Ale pak přišla únava, někdy vás žene dopředu i stadion. Jsem nespokojený s gólem, který jsme dostali. Zasloužili jsme si víc.“

Neuvažoval jste o tom, že byste Kuchtu po první půli vystřídal?

„Ne, odvedl dobrou práci. Hlavně defenzivně. Pomáhal ve středu hřiště Kaanovi (Kairinen) a Qazimu (Laci). V některých situacích neudržel dostatečně balon, ale v mnoha ohledech si vedl dobře. Má dobrou mentalitu, někdy však neměl při prvním doteku takovou kvalitu, na jakou jsme od něj zvyklí.“

Cítil jste, že jste mohli dát druhý gól?

„Odehráli jsme dobrou první půli, dali krásný gól, drželi balon a hodně jsme běhali. Soupeř nebyl spokojený, byl frustrovaný. Mohli jsme gól přidat.“

Ale pak přišla chyba Petera Vindahla…

„Ano, jindy se na gólmana spoléháme, dneska neměl štěstí při odrazu a rozhodl se špatně. Tohle by se nemělo stávat, ale pořád měl odvahu, měl tam i dobrý zákrok. Je samozřejmě také nespokojený, ale je to fotbal. A taky moje zodpovědnost, tlačím do toho hráče, aby riskovali.“

Proč jste nasadil Tomáše Wiesnera na úkor Angela Preciada?

„To bylo těžké přemýšlení. S Wiesym jsem taky spokojený, dal nějaké góly, získával asistence. Rozhodoval jsem se mezi dobrými hráči a dnes prostě vybral jeho.“

Ukázal Matěj Ryneš, že jde výkonnostně nahoru?

„Mluvil jsem o tom už po víkendu. Je na dobré cestě, zlepšuje se a získává nějaká čísla, což je na wingbeku důležité. Dneska měl taky dobré momenty, při asistenci to byl opravdu velmi dobrý balon. Dělá dobré kroky kupředu a tlačí na Zelího (Jaroslav Zelený). Máme dobrou kvalitu a konkurenci na mnoha pozicích.“