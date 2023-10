Kováč se po remíze usmíval: Hapal má bodů dost. Chválil Daňka i 18letý talent

Hodnocení bude pozitivní, viďte?

„Myslím, že jsme podali velice dobrý týmový výkon. Byli jsme aktivní. V prvním poločase jsme udělali jen jeden proběh, chtěli jsme jich mít víc, ale chtěl bych pochválit Štěpána Míška. Ročník 2005, zvládl to fantasticky. Už druhý zápas. V Teplicích jsme s ním brali tři body, teď na Baníku bod. Velký respekt. Ve druhém poločase už nám trošku ubývaly síly, nebyli jsme nahoře tak aktivní. Baník trošku přidal, začal být daleko víc aktivní. Hodně na nás vylezl, Buďa (Viktor Budinský) nás podržel. Měli jsme i štěstí, ale to přeje připraveným. My jsme zase na druhé straně mohli dát gól Sychrou, šanci měl i Matoušek. Bod s Baníkem před repre pauzou musíme brát, je to jiný Baník než před třemi měsíci.“

Ve vápně jste byli hodně pevní, že?

„Až na chybu Denise Darmovzala, který se z ní poučí, protože je fantastickým fotbalistou, to bylo dobré. On v nebezpečných prostorech hraje někdy zbytečně moc pomalu. Celá obranná čtyřka však hrála velice dobře. Jsou to ročníky 2004, 2003, 2002, jen Surzyn je jediný zkušenější. Klobouk dolů, jak to zvládli. Nepamatuju si Tanka v nějaké šanci. Měli jsme plán, že až půjde do hry Almási, hned shodíme dolů Donáta, abychom to zpevnili. Nakonec to kluci ubránili. S bodem jsme velmi spokojeni.“

Ubránili jste to, přestože Denis Halinský často mizel ze hřiště kvůli krvácejícímu nosu...

„No... Přitom tam zrovna lítaly standardky, když chyběl. (úsměv) Byl tam Almási, centry tam lítaly zleva, zprava. Rozdílový byl ale pro Baník Ewerton, jeho střely létaly kousek od tyčí. Buďa tam měl skvělé zákroky, musíme mu hodně poděkovat. Kluci to zvládli, střídající tam vnesli vítr. Někdy je to o štěstí, někdy o citu, ale my jsme tentokrát měli šťastnou ruku. Všichni do toho velmi dobře vstoupili. Děkuju třeba i Kamilu Vackovi, který nemohl hrát, nebo Ortizovi. Cestovali s námi autobusem, což je pro nás skvělý signál. Budeme bojovat.“

Tohle byl ten Kryštof Daněk, kterého chtějí Pardubice?

„To je ten Daněk. (souhlasně přikyvuje) Je rozdílovým hráčem, kárat ho budu trošku akorát za defenzivu, kde brzo otevíral nůžky. Jinak odvedl fantastickou práci, vedení míče má úžasné. Nasbíral 2+1 ze čtyř zápasů, co k tomu dodat? Navíc věřím, že bude ještě lepší. Nenecháme ho couvnout. Věřím, že se k němu co nejdřív přidá i Míša Hlavatý, protože v posledních dvou, třech zápasech mu to moc nešlo. On to ví, zlepší se. I jako tým se zlepšíme.“

Na Ondřeje Kukučku pískaly tribuny, mluvil jste s ním před zápasem, co ho v Ostravě čeká?

„Bavili jsme se o tom, ale on je svůj. Hlavně jsme si říkali, že jestli tady chceme bodovat, musíme být týmoví. Zdůrazňoval jsem to Dáňovi a Míšovi Hlavatému, že je třeba být kolektivní. Individuality z toho vždycky vyskočí až potom. Byli výborní, koncentrovaní.“

Kamarádu Pavlu Hapalovi jste zkazil vítěznou sérii...

„Bodů mají dost. Začátek měli velmi složitý, takže snad vezme bod s pokorou.“ (úsměv)

Vojtěcha Sychru jste utěšoval po neproměněné šanci?

„Jo, stačí do toho lísknout, ale my to řešíme... Ne zbrkle, ale chybí nám klid. V těchto zápasech se kluci učí, musejí si je prožít.“

Což platí i pro osmnáctiletého Štěpána Míška, který má v ofenzivě velmi zajímavé věci. Co se na něm líbí vám?

„Je to silově připravený a technicky dokonalý hráč. Chtěl bych hlavně vyzdvihnout naší akademii, protože on v osmnácti letech silově převyšuje půl týmu. Nechci ho moc chválit, protože má všechno před sebou, ale je hrozně skromný. Do čtrnácti dělal parkur, je vidět, že v sobě má dynamiku. Kéž by mu to vydrželo, aby byl zdravý a podával takové výkony. Na druhou stranu víme, že ho občas musíme i chránit. Ať takhle pokračuje. Skvělý!“

A Viktor Budinský? Jasná jednička momentálně?

„Chytá velmi dobře. Toník Kinský se uzdravuje, tlačí na něj, ale Buďa mu nedává žádnou šanci ani důvod, aby se něco měnilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50. Ewerton Hosté: 42. Daněk Sestavy Domácí: Letáček – Ndefe (67. J. Juroška), Lischka (C), Pojezný, Kpozo – Buchta (86. Fadairo), Boula (86. Kaloč), Rigo (67. Šín), Ewerton – Kubala, Tanko (72. Almási). Hosté: Budinský – Icha, Halinský, Kukučka, Surzyn – Daněk, Darmovzal (74. Donát), Hlavatý (64. Tischler) – Míšek (71. Jak. Matoušek II), Černý (C) (64. Krobot), Sychra (71. Helešic). Náhradníci Domácí: Markovič, Šín, Frydrych, Klíma, Kaloč, Juroška, Blažek, Madleňák, Fadairo, Almási Hosté: Šmíd, Donát, Vacek, Patrák, Pikul, Tischler, Krobot, Helešic, Matoušek, Mukwelle, Zlatohlávek Karty Domácí: Kubala, Lischka Hosté: Daněk, Kováč Rozhodčí Petřík – Mokrusch, Podaný, VAR: Adámková Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 9108 diváků