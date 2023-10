Trpišovský: Penaltu jsem neviděl. Liberec byl na začátku všude dřív

Jak moc velká úleva to byla po otočení skóre?

„Pro mě jako pro trenéra to byl zajímavý zápas, protože se dostanete do nepříjemné pozice, kdy musíte dotahovat dvoubrankové manko. Čekáte, co ještě přijde. Byl to hektický zápas do poslední chvíle. Už jsem si přál, aby byl konec.“

Proč Slavia vstoupila tak špatně do zápasu?

„Přičítám to několika naším chybám a kvalitě Liberce, který vstoupil do zápasu výborně. Tohle je důvod, proč my někdy hráče protáčíme, protože vy hrajete v týdnu, soupeř ne a čeká na vás. To byl podle mě ten důvod, proč se Liberci ten úvod taky takhle povedl. Měli daleko lepší pohyb na startu utkání, byli všude dřív.“

Udělal jste jen jednu změnu oproti zápasu se Šeriffem Tiraspol. Byl důvodem ten kvalitní výkon?

„Je to tak, protože proti Tiraspolu jsme hráli skutečně skvěle. Věděli jsme, že nás čeká reprezentační přestávka, takže se nebylo tolik na co šetřit. Chtěli jsme využít té chemie a síly ze čtvrtka. Jen Dumitrescu v sobotu onemocněl. Máme tam nějaké nastydlé hráče, proto hrál Lukáš Provod. Doufali jsme, že vstoupíme do utkání dobře, bohužel efekt byl opačný.“

Jak vidíte tu penaltovou situaci po ruce Preislera?

„Upřímně jsem to celé neviděl ani po zápase. Byl tam chumel hráčů a podobná situace jako při derby, když zahrál rukou Igoh Ogbu. Taky jsme původně vůbec nevěděli, proč se penalta kopala.“

Duel rozhodl Christos Zafeiris, který se v úvodu sezony spíše trápí. Jste za něj rád, že zrovna on dal vítězný gól?

„Souhlas. On byl v Liberci motorem týmu. Myslím si, že třeba na Wallemovi bylo vidět, že ještě není zvyklý hrát ty zápasy takhle rychle po sobě na té pozici pod hrotem. Dneska to hodně bylo i na Zafeirisovi. Byl silný i do kombinace a pohybově.“

Do Liberce nejezdí Slavia úplně ráda. Jak je důležité, že jste tady hráli ještě za dobrého počasí?

„Paradoxně jezdím na sever rád, protože jsem tady působil, směrem na sever taky bydlím. Dříve se nám ty zápasy tady výsledkově nedařily, tentokrát ano. Musím pochválit fantastické hřiště, proto se při driblinku míč nezasekává a mohli jsme vidět třeba pět gólů. Stav plochy je tady obrovský posun.“

Zase tolik šancí jste opět neměli, ale byli jste efektivní. Myslíte, že se k vám přiklonilo i štěstí, které v posledních zápasech venku chybělo?

„Asi ano, bylo podstatné, že jsme dali hned z první šance gól, což týmu vždy pomůže psychicky. To byl například rozdíl oproti zápasu v Teplicích. Když se trefí navíc hráč, který se delší dobu neprosadí, tak jsme za to rádi. Já i říkal Mickovi van Burenovi, že je náš nový žolík. Sice se mu v poslední době tolik nedařilo, ale v Liberci přinesl na hřiště elán a byl rozdílovým hráčem.“

Příchází reprepauza. Nehrál byste raději dál?

„Jak se to vezme. Je to spíše o hráčích, protože některé máme nemocné, jak jsem už zmínil. Opakoval bych se, připadá mi, že vždy před reprezentační přestávkou jsme nejvíc rozjetí, na druhou stranu je teď možnost srovnat řady, někteří se mohou doléčit, ale kdybych si měl vybrat, tak bych asi hrál dál, ale těším se, až se podívám na reprezentaci fanouškovskýma očima a na hráče, které máme na hostování.“

Jak hodnotíte první třetinu soutěže?

„Celkově dobře, protože vidím v lize skvělé zápasy. Myslím si, že oproti minulým rokům je mnohem dál i servis pro fanoušky. Je tady hodně nových zajímavých hráčů. Když se podívám na nás, tak jsme třikrát ztratili, což zamrzí. Domnívám se ale, že čas bude hrát pro nás. V létě přišli noví kluci, které zapracováváme, takže až si více hráči na sebe zvyknou, tým půjde výkonnostně ještě nahoru.“