Nejlepší hráč ligy, Beckenbauer z Letné. Tak proč ho Šilhavý ignoruje?

Překonal vážné zdravotní problémy, probojoval se zpět do světa špičkového fotbalu – a teď září v dresu Sparty. Filip Panák zažívá báječné období a pro redaktora deníku Sport a webu iSport.cz Jiřího Fejgla v současnosti kraluje všem ligovým fotbalistům. „Nejlepší hráč domácí soutěže,“ říká přesvědčivě Fejgl v novém díle pořadu iSkaut: „Fantasticky se podílí na výstavbě hry ze středu pole, kam se vysouvá ze stopera. Zvládá to i v těžkých zápasech a zvládá to naprosto precizně,“ dodává. „Je to ryzí fotbalista. To, co vidíme my z tribuny, on jako jeden z mála vidí i ze hřiště, perfektně se orientuje,“ souhlasí se svým kolegou i Michal Kvasnica.