Hříšník Řepka. Advokáti a nátlak, aby film nevyšel. Straka: Chtěl bych ho mít v týmu

Je dotočeno a očekávaná filmová novinka, momentálně se nacházející ve fázi střihu, vpluje na bílá plátna 20. listopadu letošního roku. Ještě předtím tvůrci v čele s Tomášem Řepkou v předpremiéře objedou republiku v rámci turné. Už teď je kolem filmu rušno.

„Nevěřil jsem, že se dočkám toho, že nám budou chodit ataky od advokátů, abychom to nevydali a že se tam nesmí mluvit o některých blízkých lidech z Tomášova okolí. Jsem zaskočený principem. Došlo na různé aktivity na soudech a předběžná opatření, aby film nevyšel ven,“ prozrazuje Větrovský, jenž už má za sebou dokumenty o historicky nejlepším reprezentačním střelci Janu Kollerovi, slovenské hvězdě z Liverpoolu Martinu Škrtelovi či MMA zápasníkovi Attilu Véghovi.

Tentokrát Větrovský mapuje příběh kontroverzního Řepky, jenž proslul řadou blikanců a skandálů. „Film ukazuje, že člověk může spadnout z vrcholu na dno, vrátit se zpátky a dokonce mít kvalitnější život než dřív. Všechno se dá zvládnout. Petr je lišák, vždy mě uvedl do takové polohy, že jsem se rozpovídal. Potom jsem si říkal: ´To je průser.´ Jsou tam věci, o kterých nevěděla ani moje máma,“ líčí dojatý Řepka.

S Větrovským se zná dlouho, někdejší Starkův klubový ředitel jej před mnoha lety po divokém konci ve Spartě lákal do Příbrami, k čemuž nakonec nedošlo.

„O gólech, trofejích a titulech vypráví každý rád, Tomáš se ovšem nebál složitých témat a nikdy se nestalo, že by na něco neodpověděl. Vydalo by to na dokumentární sérii, museli jsme se ale vejít do maximálně dvou hodin, což bylo nejtěžší,“ pokračoval Větrovský.

Filmovalo se v Londýně i Lisabonu

Dějištěm natáčení se stala Praha, Ostrava i zahraniční destinace. V Portugalsku se Řepka setkal s bývalými parťáky z Fiorentiny Nuno Gomesem a Rui Costou, dnes prezidentem Benfiky Lisabon. V Londýně došlo na emotivní chvíle s fanklubem West Hamu, kde poznal, že na legendy se nezapomíná. Ačkoli v Premier League začal červenou kartou v prvním zápase a na tempo nejlepší ligy světa si zpočátku zvykal, nakonec se stal miláčkem fanoušků.

Film nevynechá ani Řepkovo vězení. „To bylo temné a nepříjemné období,“ tvrdí. Vysvětlit by se mělo i téma zmizelé sparťanské kasy.

Na setkání s partnery filmu také dorazil v den svých 67. narozenin trenér František Straka. Ačkoli Řepku nikdy netrénoval, s jeho fotbalovou mentalitou srdcaře a bijce rozhodně souzní.

„Vždycky jsem si přál takové kluky mít v týmu. Přestože bývají s rebely problémy, dokázal jsem je zpacifikovat správným směrem tak, aby působili na mančaft. A takový byl Tomáš Řepka. Za svou schránkou je zároveň citlivým klukem a dokázal se zvednout z těžkých situací, což mě těší,“ vysvětluje Franz s tím, že by si ho klidně vzal za asistenta na některou ze svých dalších trenérských štací.